Что делает женщину несексуальной

Так что мы можем говорить лишь о тенденциях. А они, в свою очередь, достаточно прозрачны — мужское поведение во многом определяется биологией. В природе самка для оплодотворения выбирается здоровая. Поэтому проявления болезней: поникший взгляд, сутулые плечи, лишний вес, выпадающие волосы, шаркающая походка — как правило, отталкивают среднестатистических мужчин. Продолжает этот список неряшливость, которая может говорить о том, что женщина недостаточно обращает внимание на свой вид, такое случается при психических расстройствах, например депрессии, или болевом синдроме, при соматических заболеваниях, когда просто «не до этого».

Кроме того, хороший внешний вид показывает, что этот человек хочет понравиться и, следовательно, настроен на отношения, что увеличивает количество желающих попробовать узнать его лучше. Следующий пункт — мужественным мужчинам нравятся женственные женщины. Поэтому проявления мужского поведения у женщины в любом виде может отталкивать мужчину. Притягиваются противоположности.

Еще один важный момент: мужчины не меньше, чем женщины, нуждаются в комплиментах. Многие женщины уверены в том, что покидающие их мужья женящиеся на молодых, уходят от их якобы «испорченной» фигуры к фигуре юной. Да, иногда так бывает. Тем не менее, еще более значимым фактором является тот факт, что многие женщины забывают о том, что своего мужчину нужно уважать и хвалить. И стараться искать в нем хорошее, чтобы он сам стремился стать лучше.