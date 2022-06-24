Ковид отступил, но пришли другие: какие заболевания угрожают Европе этим летом

Спустя два года после того, как мир накрыла пандемия, коронавирус постепенно начинает уходить в прошлое. Число заразившихся снижается, страны отменяют карантины и обязательные ПЦР-тесты при пересечении границ, а медицинские маски и перчатки перестают быть неотъемлемой частью образа каждого человека.

Но это не значит, что можно выдохнуть: даже Билл Гейтс еще несколько лет назад предупреждал, что в будущем человечество будет часто страдать из-за вспышек различных заболеваний. И, кажется, его слова начинают сбываться.

Первой большой угрозой стала разбушевавшаяся еще в начале мая оспа обезьян. Она была известна ученым и раньше, но в последнее время случаи заболевания этой инфекцией резко участились. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, большинство зараженных при правильном лечении благополучно выздоравливает, однако иногда болезнь перетекает и в тяжелую форму.

Тяжелая болезнь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Не прошло и пары недель, как Европу накрыл загадочный детский гепатит. С начала весны было зафиксировано уже почти 350 случаев. Точную причину болезни ученые пока назвать не могут.

Более 90% детей были госпитализированы, некоторые — скончались. Еще 40 пациентам потребовалась трансплантация печени. При этом ученые уточняют — даже такие цифры не являются поводом для паники. Но при этом уделяют всем зафиксированным случаям приоритетное внимание.

Но на этом беды не заканчиваются: 22 июня агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что в стране была зафиксирована вспышка полиомиелита. Следы вируса обнаружили в сточных водах Лондона. Ученые полагают: он попал туда от человека, который недавно был привит живой вакциной. Вероятнее всего — он приехал из-за границы.

Сейчас угроза заражения находится на самом минимальном уровне — большинство британцев прививают от полиомиелита еще до 14 лет. Однако агентство по здравоохранению предупреждает всех родителей, чтобы они позаботились о вакцинации детей.

Как говорят местные власти, заразившаяся — несовершеннолетняя девушка. Болезнь она подхватила после того, как попила воду из колодца. Этот случай был зафиксирован еще несколько дней назад, но известно про него стало только сейчас.

Девушку успели госпитализировать и оказать ей медицинскую помощь: ее жизни ничего не угрожает.