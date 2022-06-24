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Бывшая жена Пьера Нарцисса собирает деньги на похороны

Limon.ee
Бывшая жена Пьера Нарцисса собирает деньги на похороны
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Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс Фото: Filippov Alexei

Чтобы перевезти тело в Камерун, Валерии нужна крупная сумма денег, которой у нее нет, сообщает тг-канал.

«Процесс доставки тела — очень сложный и дорогой. Туда даже обычные авиабилеты стоят под 200 тысяч рублей, а это все-таки гроб, который перевозят с соблюдением определенных норм. Все очень сложно: запайка, при перелете один гроб вкладывается в другой... Завтра до 14:00 мне нужно заплатить 700 тысяч рублей»,- пишет супруга Нарцисса

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