Бывшая жена Пьера Нарцисса собирает деньги на похороны

«Процесс доставки тела — очень сложный и дорогой. Туда даже обычные авиабилеты стоят под 200 тысяч рублей, а это все-таки гроб, который перевозят с соблюдением определенных норм. Все очень сложно: запайка, при перелете один гроб вкладывается в другой... Завтра до 14:00 мне нужно заплатить 700 тысяч рублей»,- пишет супруга Нарцисса