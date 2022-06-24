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«Неважно, чьи деньги»: Шаляпин одобрил поведение альфонсов

Limon.ee
«Неважно, чьи деньги»: Шаляпин одобрил поведение альфонсов
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Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин Фото: Filippov Alexei

Прохор Шаляпин заявил, что не презирает мужчин, живущих за счет женщин, сообщает «5 канал».

По мнению певца, нет ничего предосудительного в том, что «мужчина выезжает на горбу женщины».

Прохор Шаляпин заявил, что не презирает мужчин, живущих за счет женщин.

«Когда мужчина выезжает на горбу женщины — это, конечно, осуждается обществом. Но я считаю, что, по большому счету, не имеет значения, чьи деньги — лишь бы они были», —сказал певец в эфире ЦТВ.

При этом Шаляпин сам имеет устойчивую репутацию альфонса, в прошлом неоднократно будучи в отношениях с состоятельными женщинами, как правило, старше его. Многие уверены, что певец именно за их счет всегда жил на широкую ногу.

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