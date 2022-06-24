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Ольга Бузова собралась рожать от британского актера Джерарда Батлера

Limon.ee
Ольга Бузова собралась рожать от британского актера Джерарда Батлера
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Ольга Бузова заявила, что хочет ребенка от британского актера Джерарда Батлера, пишет «5 канал»

Ольга Бузова высказалась о возможности прибегнуть к суррогатному материнству.

Собралась рожать от 52-летнего британского актера Джерарда Батлера звезда «телестройки» Ольга Бузова. Фотография с ее планами появилась в сторис Instagram, где она отвечала на вопросы подписчиков.

«Джерард Батлер. Он прекрасен! И холост… насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж я отвечу в Директ», — написала Бузова.

скриншот из сториз Ольги Бузовой
скриншот из сториз Ольги Бузовой Фото: Ольга Бузова, Instagram

К слову, свои записи она обильно сопровождает сердечками и смайликами, однако это не единственное заявление звезды. Отвечая на вопрос пользователей о том, хочет ли она родить сама или прибегнуть к услуге суррогатной матери, Бузова выдала следующее.

«Я полностью здорова и хочу стать мамой, поэтому хотела бы выносить и родить малыша самостоятельно, не прибегая к этой услуге. Но уважаю выбор каждого, кто решился на это. Просто у меня другой путь. Я еще верю», — ответила она.

Вторую запись она тоже щедро сдобрила смайликами. Ольга Бузова периодически выкладывает новые фото в социальные сети. Реакция пользователей обычно неоднозначная: теледиву могут как захвалить, так и закидать грязью.

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