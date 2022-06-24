Ольга Бузова собралась рожать от британского актера Джерарда Батлера

«Я полностью здорова и хочу стать мамой, поэтому хотела бы выносить и родить малыша самостоятельно, не прибегая к этой услуге. Но уважаю выбор каждого, кто решился на это. Просто у меня другой путь. Я еще верю», — ответила она.