Блогер Хелен Эриксоо поделилась некоторыми необычными сообщениями, которые ей присылали эстонские мужчины в Tinder прошлой осенью, пишет Elu24.
ЦИТАТЫ ИЗ ТИНДЕРА ⟩ Блогер из Тарту показала, какие сообщение шлют ей эстонские мужчины в Tinder
Хелен Эйрксоо, блогер из Тарту, имеет почти 14 000 подписчиков на TikTok. В своем последнем видео Хелен показывает скриншоты из чатов в Tinder, где её пытаются "склеить" эстонские мужчины.
Все сообщения в видео Хелен были отправлены ей осенью 2021 года:
"Ты как машина моего друга, потому что я бы утащил тебя домой в 2 часа ночи :D".
"Твои ноги - орео (как печенье "Домино" - ред.) Я бы раздвинул их...".
"Я потерял свою девственность, может отдашь мне свою?".
"Мечтаете ли вы о мужчине, который богат, успешен и будет делать вас счастливой каждый день? Если нет, можем встретиться".
Именно от последнего сообщения Хелен прибывала в особом восторге. Сейчас она не заходит в Tinder, потому что у нее теперь есть парень. "Вообще-то, я нашла мужчину, в Tinder. Наверное, мне повезло", - сказала она Elu24.
Хелен больше не делится подобными примерами в своем TikTok аккаунте, но вы можете найти ещё больше примеров эстонского "пикапа" в Instagram-аккаунте See Pole Okei ЗДЕСЬ.
@heleneriksoo viimane hitib teisiti 🥰🫶🏻 #tinder #eesti #mehed #eestimehed #eestitiktok #tiktokeesti ♬ Frolic (From "Curb Your Enthusiasm") - London Music Works