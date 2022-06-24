ЦИТАТЫ ИЗ ТИНДЕРА ⟩ Блогер из Тарту показала, какие сообщение шлют ей эстонские мужчины в Tinder

Хелен Эйрксоо, блогер из Тарту, имеет почти 14 000 подписчиков на TikTok. В своем последнем видео Хелен показывает скриншоты из чатов в Tinder, где её пытаются "склеить" эстонские мужчины.

Все сообщения в видео Хелен были отправлены ей осенью 2021 года:

"Ты как машина моего друга, потому что я бы утащил тебя домой в 2 часа ночи :D".

"Твои ноги - орео (как печенье "Домино" - ред.) Я бы раздвинул их...".

"Я потерял свою девственность, может отдашь мне свою?".

"Мечтаете ли вы о мужчине, который богат, успешен и будет делать вас счастливой каждый день? Если нет, можем встретиться".

Именно от последнего сообщения Хелен прибывала в особом восторге. Сейчас она не заходит в Tinder, потому что у нее теперь есть парень. "Вообще-то, я нашла мужчину, в Tinder. Наверное, мне повезло", - сказала она Elu24.