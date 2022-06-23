ВИДЕО ⟩ Повис на друге и хватает ртом воздух: последние минуты жизни Юрия Шатунова

Вчера Юрий Шатунов отдыхал на подмосковной даче у друзей, утром они собирались ехать на рыбалку. В ходе застолья певец пожаловался на боли в груди, но таблеток в доме не оказалось, поэтому приятели приняли решение отвезти друга в медпункт на машине.

Ближайшим медучреждением стала поликлиника в селе Растуново. Камеры у входа зафиксировали момент, когда подъехала машина, из которой товарищи буквально вытащили Шатунова, находящегося в полубессознательном состоянии: певец хватает ртом воздух и не может держаться на ногах. Тогда один из друзей буквально взвалил на себя Юрия и завел в помещение.