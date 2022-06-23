Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Смерть 48-летнего музыканта была скоропостижной: ему резко стало плохо на отдыхе у друзей. Последние минуты жизни артиста попали на камеры видеонаблюдения, сообщает Starhit.
ВИДЕО ⟩ Повис на друге и хватает ртом воздух: последние минуты жизни Юрия Шатунова
Вчера Юрий Шатунов отдыхал на подмосковной даче у друзей, утром они собирались ехать на рыбалку. В ходе застолья певец пожаловался на боли в груди, но таблеток в доме не оказалось, поэтому приятели приняли решение отвезти друга в медпункт на машине.
Ближайшим медучреждением стала поликлиника в селе Растуново. Камеры у входа зафиксировали момент, когда подъехала машина, из которой товарищи буквально вытащили Шатунова, находящегося в полубессознательном состоянии: певец хватает ртом воздух и не может держаться на ногах. Тогда один из друзей буквально взвалил на себя Юрия и завел в помещение.
В поликлинике они пробыли примерно 10 минут, артисту оказали первую медицинскую помощь и пересадили в скорую, чтобы довезти до Домодедовской больницы. В дороге пришлось провести около получаса. Юрий Шатунов умер, едва попав в реанимацию.