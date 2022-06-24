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Смотри, что творилось в Иванову ночь в 80 километрах от Таллинна

Limon.ee
Смотри, что творилось в Иванову ночь в 80 километрах от Таллинна
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Иванов день – один из самых любимых и ожидаемых праздников в Эстонии, когда все единогласно выдвигаются на природу, чтобы насладиться хорошей компанией и вкусным шашлыком.

Читатели активно делились с редакцией Limon своими снимками и впечатлениями, а также раскрывали свои любимые места для праздненств. 

Рассказываем об очередной точке на карте, которая достойна вашего внимания: RMK camping Peraküla (RMK Peraküla telkimisala). Адрес: Peraküla, 91114 Lääne maakond

Берег Перакюла (Peraküla) знаменит своими поющими песками и чистым морем. Палаточная площадка сделана для защиты нежных зарождающихся дюн и по возможности ближе к пляжу с учетом удобства отдыхающих. Море здесь долго бодряще прохладное и прогревается только к концу лета, а вдоль протяженного берега можно предпринимать долгие прогулки. Пляжным развлечениям составляет конкуренцию начинающаяся здесь же туристическая тропа, протяженностью 4,4 км. Море у берега подходит любителям серфинга, -

 сообщает портал Loodusega koos.

На территории помещает около 200 машин, имеются туалеты (чистые, с туалетной бумагой!), зоны с мангалами, деревянные шатры, столы

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