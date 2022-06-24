Смотри, что творилось в Иванову ночь в 80 километрах от Таллинна

Берег Перакюла (Peraküla) знаменит своими поющими песками и чистым морем. Палаточная площадка сделана для защиты нежных зарождающихся дюн и по возможности ближе к пляжу с учетом удобства отдыхающих. Море здесь долго бодряще прохладное и прогревается только к концу лета, а вдоль протяженного берега можно предпринимать долгие прогулки. Пляжным развлечениям составляет конкуренцию начинающаяся здесь же туристическая тропа, протяженностью 4,4 км. Море у берега подходит любителям серфинга, -