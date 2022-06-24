Иванов день – один из самых любимых и ожидаемых праздников в Эстонии, когда все единогласно выдвигаются на природу, чтобы насладиться хорошей компанией и вкусным шашлыком.
Смотри, что творилось в Иванову ночь в 80 километрах от Таллинна
Читатели активно делились с редакцией Limon своими снимками и впечатлениями, а также раскрывали свои любимые места для праздненств.
Рассказываем об очередной точке на карте, которая достойна вашего внимания: RMK camping Peraküla (RMK Peraküla telkimisala). Адрес: Peraküla, 91114 Lääne maakond
Берег Перакюла (Peraküla) знаменит своими поющими песками и чистым морем. Палаточная площадка сделана для защиты нежных зарождающихся дюн и по возможности ближе к пляжу с учетом удобства отдыхающих. Море здесь долго бодряще прохладное и прогревается только к концу лета, а вдоль протяженного берега можно предпринимать долгие прогулки. Пляжным развлечениям составляет конкуренцию начинающаяся здесь же туристическая тропа, протяженностью 4,4 км. Море у берега подходит любителям серфинга, -
сообщает портал Loodusega koos.
На территории помещает около 200 машин, имеются туалеты (чистые, с туалетной бумагой!), зоны с мангалами, деревянные шатры, столы