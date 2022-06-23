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Самый эпатажный стилист Эстонии Алексей Солтан взбудоражил Сеть очередным эротичным снимком

Limon.ee
Самый эпатажный стилист Эстонии Алексей Солтан взбудоражил Сеть очередным эротичным снимком
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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: Евгения Леэнурм

Стилист и модель Алексей Солтан регулярно балует своих подписчиков красивыми снимками.

Сегодня Алексей показал поклонникам фото, сделанное на отдыхе в Греции. Все внимание на снимке на себя берут шикарные ноги стилиста.

Long legs-more power (Длинные ноги - больше власти - Прим.ред.),

- подписал снимок Алексей.

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