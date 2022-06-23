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Фамильный склеп в Камеруне: детали похорон Пьера Нарцисса

Limon.ee
Фамильный склеп в Камеруне: детали похорон Пьера Нарцисса
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Пьер Нарцисс с семьей.
Пьер Нарцисс с семьей. Фото: Shutterstock

Накануне стало известно о смерти звезды «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса. Вскоре родственникам и поклонникам предстоит проводить певца в последний путь, пишет Экспресс газета.

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался поздно вечером 21 июня. По словам бывшей супруги артиста Валерии Калачевой, подарившей ему дочь Каролину-Кристель, у Пьера были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он страдал астмой и подагрой. Накануне Нарциссу потребовалась экстренная операция, с которой его организм уже не справился: остановилось сердце.

Дата прощания со звездой пока неизвестна, однако церемония состоится в Москве. А вот похоронен Пьер будет далеко за пределами России. Как оказалось, его тело отправят в западную часть Африки – Республику Камерун.

Мама, сестра, родственники очень хотят забрать, потому что там, в Камеруне, фамильный склеп с его отцом и дядями. Мы передадим тело туда,

— пояснила Калачева.

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