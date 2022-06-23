Фамильный склеп в Камеруне: детали похорон Пьера Нарцисса

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался поздно вечером 21 июня. По словам бывшей супруги артиста Валерии Калачевой, подарившей ему дочь Каролину-Кристель, у Пьера были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он страдал астмой и подагрой. Накануне Нарциссу потребовалась экстренная операция, с которой его организм уже не справился: остановилось сердце.