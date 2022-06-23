Звезда прогресс-рока 80-х Кейт Буш переживает вторую волну популярности: все от того, что ее композиция появилась в новом трейлере «Очень странных дел». Песня, вышедшая в 1985 году, сразу попала на первые строчки мировых чартов, пишет Супер.
Песня Running Up That Hill взорвала чарты спустя 37 лет после ее выхода
Песня Running Up That Hill взорвала чарты спустя 37 лет после ее выхода
За взрывом популярности последовали денежные вливания: так, с момента выхода трейлера Буш получала примерно по 160 тысяч фунтов стерлингов в неделю (186 тысяч евро). Неплохо для трека, под который ваш папа отплясывал в Доме культуры.
По этому случаю обычно нелюдимая Буш даже дала интервью.
«Но это так захватывающе, и это действительно шокирует, не так ли? Я имею в виду, что весь мир сошел с ума. Что действительно замечательно, я думаю, так это то, что это совершенно новая аудитория, которая во многих случаях никогда не слышала обо мне. И мне это нравится. Мысль о том, что все эти по-настоящему молодые люди впервые услышат эту песню и откроют для себя ее. Я думаю, что это нечто особенное», - сказала Кейт Буш в интервью BBC Radio 4.