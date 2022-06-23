Песня Running Up That Hill взорвала чарты спустя 37 лет после ее выхода

«Но это так захватывающе, и это действительно шокирует, не так ли? Я имею в виду, что весь мир сошел с ума. Что действительно замечательно, я думаю, так это то, что это совершенно новая аудитория, которая во многих случаях никогда не слышала обо мне. И мне это нравится. Мысль о том, что все эти по-настоящему молодые люди впервые услышат эту песню и откроют для себя ее. Я думаю, что это нечто особенное», - сказала Кейт Буш в интервью BBC Radio 4.