На 49-м году жизни скоропостижно умер бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался от острой сердечной недостаточности в больнице подмосковного города Домодедово.
Миллионы долларов и квартиры: что будут делить родные внезапно умершего Шатунова
В январе 2007 году Юрий Шатунов женился. От жены Светланы у него двое детей – сын Дэннис (родился 05.09.2006) и дочь Эстелла (родилась 13.03.2013). Они-то и являются сегодня основными наследниками. Сейчас им предстоит заняться организацией достойных похорон, а через полгода вступить в наследственные права.
У Юрия Шатунова была однокомнатная квартира в Южном округе Москвы на Кантемировской улице. Он получил ее от государства при помощи Юрия Лужкова, выйдя из детдома. Имелась у популярного исполнителя и квартира площадью в 60 квадратных метров в городе Сочи – подарок бывшего продюсера Андрея Разина. В Мюнхене, где певец жил в последние два десятилетия, у него был шикарный особняк с собственной студией. Дом стоимостью в 10 миллионов долларов артист очень любил.
Общая стоимость недвижимости Шатунова превышает, как говорят эксперты, 13 миллионов долларов. Кроме того, у певца были счета в ряде иностранных банков и несколько автомобилей «люксовых» марок.
«Я думаю, у Юры были внебрачные дети, которые сейчас появятся и тоже будут претендовать на его шикарное наследство», – рассказал Дни.ру друг детства исполнителя. Он считает, что тяжба будет громкой и скандальной.