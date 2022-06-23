РАЗЬЯСНЯЕМ ⟩ Восточные соседи пытаются попасть в Эстонию по состоянию здоровья?

Несколько дней назад в редакцию Elu24 поступило сообщение, будто бы наши восточные соседи массово пытаются попасть в эстонские частные клиники, чтобы пересечь границу. Elu24 узнал, так ли это на самом деле и какие варианты есть у россиян, чтобы приехать в Эстонию.