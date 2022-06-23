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РАЗЬЯСНЯЕМ ⟩ Восточные соседи пытаются попасть в Эстонию по состоянию здоровья?

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Восточные соседи пытаются попасть в Эстонию по состоянию здоровья?
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Граница Эстонии и России в Нарве.
Граница Эстонии и России в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Scanpix

Несколько дней назад в редакцию Elu24 поступило сообщение, будто бы наши восточные соседи массово пытаются попасть в эстонские частные клиники, чтобы пересечь границу. Elu24 узнал, так ли это на самом деле и какие варианты есть у россиян, чтобы приехать в Эстонию.

Elu24 связался с двумя поставщиками медицинских услуг, чтобы получить более четкое представление о проблеме.

Первый из них, Медицинский центр Confido, расположенный как в Таллинне, так и в Тарту, предлагает широкий спектр вариантов лечения: начиная от вакцинации против коронавируса до услуг эстетической медицины, таких как лазерная эпиляция или удаление татуировок.

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