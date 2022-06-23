Отт Лепланд желает всем приятного Иванова дня и делится видео, в котором рекомендует следить за костром и друзьями во время праздников.
ВИДЕО ⟩ Отт Лепланд рекомендует: следите за костром и друзьями
«Отличного всем Иванова дня! Следите за своим костром и друзьями во время праздников», — пишет Лепланд под видео.
В видео, снятом в сотрудничестве со Спасательным департаментом, певец Отт Лепланд и радиоведущий Андрес Пуусепп отмечают, что маленький костер — это тоже хороший костер. Самое главное — это компания.
Лепланд сказал Elu24, что, поскольку он и Андрес Пуусепп оба являются спасателями-добровольцами, вопрос пожарной безопасности для них очень важен. «Я согласился принять участие в этом клипе, потому что у меня есть опыт работы спасателем-добровольцем и потому что эта тема мне близка», — сказал Лепланд, добавив, что даже если костер небольшой, его нельзя оставлять без внимания.
Важно, чтобы люди знали, что нужно помнить даже о небольшом костре.
Как любимый музыкант отмечает Иванов день?
«Мой Иванов день пройдет с выступлениями», — говорит Лепланд. «Я еду на Хийумаа выступать. А потом концерты на материковой части страны».