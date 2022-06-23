ВИДЕО ⟩ Отт Лепланд рекомендует: следите за костром и друзьями

Лепланд сказал Elu24, что, поскольку он и Андрес Пуусепп оба являются спасателями-добровольцами, вопрос пожарной безопасности для них очень важен. «Я согласился принять участие в этом клипе, потому что у меня есть опыт работы спасателем-добровольцем и потому что эта тема мне близка», — сказал Лепланд, добавив, что даже если костер небольшой, его нельзя оставлять без внимания.