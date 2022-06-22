УЗНАЕТЕ? ⟩ Nublu выпустил новый клип, съемки которого проходили в Ласнамяэ

Рэпер Nublu снова радует своих фанатов очередным музыкальным треком. Песни исполнителя узнаваемы уже с первых секунд, и их невозможно перепутать ни с чем!

Поклонники в восторге от песни рэпера: «Мощно. Давай еще!» «Вау! Пушка!» - пишут фанаты Nublu в комментариях под видео.

По информации Limon, в съемке клипа принимали участие и молодые жители Ласнамяэ. Присмотритесь внимательно, очень возможно, что вы узнаете не только знакомые места, но и знакомые лица.