Популярнейший эстонский рэпер Nublu выпустил новый видеоклип. Часть клипа «v6sa» была снята в столичном районе Ласнамяэ.
УЗНАЕТЕ? ⟩ Nublu выпустил новый клип, съемки которого проходили в Ласнамяэ
Nublu выпустил новый клип, съемки которого проходили в Ласнамяэ
Рэпер Nublu снова радует своих фанатов очередным музыкальным треком. Песни исполнителя узнаваемы уже с первых секунд, и их невозможно перепутать ни с чем!
Поклонники в восторге от песни рэпера: «Мощно. Давай еще!» «Вау! Пушка!» - пишут фанаты Nublu в комментариях под видео.
По информации Limon, в съемке клипа принимали участие и молодые жители Ласнамяэ. Присмотритесь внимательно, очень возможно, что вы узнаете не только знакомые места, но и знакомые лица.
Смотрите улетный клип Nublu и любуйтесь знакомыми местами!