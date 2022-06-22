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УЗНАЕТЕ? ⟩ Nublu выпустил новый клип, съемки которого проходили в Ласнамяэ

Limon.ee
Nublu выпустил новый клип, съемки которого проходили в Ласнамяэ
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Кадр из клипа Nublu "v6sa"
Кадр из клипа Nublu "v6sa" Фото: Youtube

Популярнейший эстонский рэпер Nublu выпустил новый видеоклип. Часть клипа «v6sa» была снята в столичном районе Ласнамяэ.

Рэпер Nublu снова радует своих фанатов очередным музыкальным треком. Песни исполнителя узнаваемы уже с первых секунд, и их невозможно перепутать ни с чем! 

Поклонники в восторге от песни рэпера: «Мощно. Давай еще!» «Вау! Пушка!» - пишут фанаты Nublu в комментариях под видео. 

По информации Limon, в съемке клипа принимали участие и молодые жители Ласнамяэ. Присмотритесь внимательно, очень возможно, что вы узнаете не только знакомые места, но и знакомые лица.

Смотрите улетный клип Nublu и любуйтесь знакомыми местами!

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