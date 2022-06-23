Стилисты и дизайнеры из Эстонии поделились советами, как оставаться стильными на Иванову ночь!

Tim Bluz - дизайнер

Tim Bluz Фото: Erlend Štaub / TFW

Образ нужно разбавлять какой-то перчинкой, чтобы он не становился слишком пресным. Формат праздника может диктовать свои определённые условия, но всегда можно подчеркнуть индивидуальный стиль, каким-нибудь интересным акцентом. Чем-то, что вас вдохновляет на данный момент. Самое сексуальное в любом образе - это конечно улыбка, хорошее настроение, позитив и уверенность в себе. Так что я бы начал именно с этого.

Кирилл Сафонов - дизайнер

Кирилл Сафонов Фото: Kristiin Kõosalu

Всё будет зависеть от места проведения мероприятия. В основном праздник проходит на природе, поэтому актуальней всего одеться по погоде! Праздник своими корнями далеко уходит в прошлое, поэтому актуальны будут элементы этнического костюма, вышивка, натуральные льняные, хлопковые платья. Я не призываю наряжаться в древние костюмы, но сама природа в это время года напоминает нам о нашем происхождении, наших корнях.. тренды связанные с экологией и вторичной переработкой текстильного волокна тоже имеют место быть. Для мужчин я порекомендую хлопковые рубашки с мелким узором (мотивы восточного огурца) будут актуальны на природе, на хуторе, на даче, за праздничным столом. В ансамбль можно добавить однотонный жилет из тонкой шерсти тёмных оттенков. У женщин выбор большой: хлопковые сарафаны, блузы с напуском с текстурой ткани «ришелье», пояса ручной работы, всевозможные заколки и венки из полевых цветов. Всем прекрасного праздника!

Светлана Пузырева - Brand No.8 - дизайнер

Светлана Пузырева Фото: Erakogu