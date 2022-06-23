Иванов день выпадает на середину июня, а это обычно дни с переменчивой погодой. То солнце, то дождь, а вот и ветерок подул. Все вперемешку. Как одеться так, чтобы это было практично, но при этом вы могли бы чувствовать себя стильно? Известные дизайнеры и стилисты из Эстонии делятся своими советами.
Стилисты и дизайнеры из Эстонии поделились советами, как оставаться стильными на Иванову ночь!
Tim Bluz - дизайнер
Образ нужно разбавлять какой-то перчинкой, чтобы он не становился слишком пресным. Формат праздника может диктовать свои определённые условия, но всегда можно подчеркнуть индивидуальный стиль, каким-нибудь интересным акцентом. Чем-то, что вас вдохновляет на данный момент. Самое сексуальное в любом образе - это конечно улыбка, хорошее настроение, позитив и уверенность в себе. Так что я бы начал именно с этого.
Кирилл Сафонов - дизайнер
Всё будет зависеть от места проведения мероприятия. В основном праздник проходит на природе, поэтому актуальней всего одеться по погоде! Праздник своими корнями далеко уходит в прошлое, поэтому актуальны будут элементы этнического костюма, вышивка, натуральные льняные, хлопковые платья. Я не призываю наряжаться в древние костюмы, но сама природа в это время года напоминает нам о нашем происхождении, наших корнях.. тренды связанные с экологией и вторичной переработкой текстильного волокна тоже имеют место быть. Для мужчин я порекомендую хлопковые рубашки с мелким узором (мотивы восточного огурца) будут актуальны на природе, на хуторе, на даче, за праздничным столом. В ансамбль можно добавить однотонный жилет из тонкой шерсти тёмных оттенков. У женщин выбор большой: хлопковые сарафаны, блузы с напуском с текстурой ткани «ришелье», пояса ручной работы, всевозможные заколки и венки из полевых цветов. Всем прекрасного праздника!
Светлана Пузырева - Brand No.8 - дизайнер
Спорт-шик по-прежнему остаётся в моде. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя комфортно и, в то же время, стильно на Иванов день - не обязательно надевать каблуки. Я бы посоветовала бы присмотреться к платью или брючному костюму, надев его с удобными кедами или кросовками. И не забудьте про аксессуары: красивый пояс или шляпа прекрасно дополнят ваш наряд, придав ему эффектный и завершённый образ!
Диана Денисова - дизайнер и стилист
На Иванов день-ночь мы стараемся выехать за город. И одежда у нас, как правило, в первую очередь удобная: джинсы, футболка, куртка или спортивный костюм. Чтобы и в таком случае оставаться стильной, обратите внимание на яркие аксессуары: ремень, головной убор (если подходит), украшения. А ещё не забудьте о маленьких «фишках»: засучить рукава (удержать их на месте помогут резиночки), «подзаткнуть» футболку или джемпер в брюки. И обязательно наденьте ремень, даже если на вас джинсы и футболка.
Елена Хейнсаар - дизайнер
Праздник остается праздником, поэтому выбираем яркие, уютные платья, не забываем нанести средство от комаров на ножки, а вечером, когда становится чуть прохладнее, надеваем джемпер. Обувь на плоской подошве либо на танкетке.
Ян Каасик - фэшн-блогер
В этот день нужно оставаться стильными независимо от того, идешь ли ты в ресторан или выезжаешь на природу. Cуществует множество брендов, которые нам в этом прекрасно помогают. Например, для дневного формата подойдёт что-то элегантное, но не очень вычурное, а для вечера или ночи можно смело надеть любимый вельветовый спортивный костюм или футболку оверсайз и быть стильным.