Звезде фильма «Рожденные революцией» было 75 лет. Точная причина смерти пока не известна.
Умер артист Владислав Долгоруков
Умер артист Владислав Долгоруков
Заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, в котором когда-то получал образование знаменитый актер, а потом и сам преподавал, пишет Пятый канал.
«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы», — подчеркнули представители учебного заведения.
В вузе отметили, что Долгоруков был настоящим профессионалом своего дела. Безусловно, главной ролью в его карьере можно считать образ Алексея Кондратьева в картине «Рожденные революцией».
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