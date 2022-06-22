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Умер артист Владислав Долгоруков

Limon.ee
Умер артист Владислав Долгоруков
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Свеча. Снимок иллюстративный.
Свеча. Снимок иллюстративный. Фото: Justyna Walak/ Shutterstock

Звезде фильма «Рожденные революцией» было 75 лет. Точная причина смерти пока не известна.

Заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, в котором когда-то получал образование знаменитый актер, а потом и сам преподавал, пишет Пятый канал.

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы», — подчеркнули представители учебного заведения.

В вузе отметили, что Долгоруков был настоящим профессионалом своего дела. Безусловно, главной ролью в его карьере можно считать образ Алексея Кондратьева в картине «Рожденные революцией».

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