«Конвой из охраны стоял»: бывшую жену Кержакова изнасиловал влиятельный чиновник

К своим 28 годам эффектная блондинка прошла немало испытаний. Скандальный развод, в ходе которого Александр Кержаков пытался отнять у нее сына, обвинения в неадекватности и тяжелой зависимости, смерть отца. В тот непростой период вместо помощи на Милану Тюльпанову сыпались все новые и новые неприятности.

Чтобы доказать свою невиновность и получить право воспитывать рожденного от футболиста сына, она решила обратиться за помощью к влиятельным людям. Психолог, у которого она тогда проходила терапию, посоветовал ей определенного чиновника, который якобы мог помочь в непростом деле. Но встреча с ним закончилась для Тюльпановой настоящим кошмаром.

"Это не друг семьи, через знакомых меня с ним свели. Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация", - поделилась знаменитость.

По словам Миланы, чиновник, который занимал пост в правительстве, попросту изнасиловал ее. «Морально была не в том положении, чтобы сопротивляться», - призналась девушка. Ни одно из своих обещаний мужчина не исполнил, необходимых для суда документов оформить не помог.

Много лет Тюльпанова не решалась никому рассказать о случившемся. Имени насильника она не называет и по сей день, поскольку опасается за безопасность близких людей.