Милана Тюльпанова в последние годы много времени посвящает помощи девушкам, пострадавшим от домашнего насилия. Теперь она набралась смелости, чтобы в откровенном разговоре рассказать о своем печальном опыте.
«Конвой из охраны стоял»: бывшую жену Кержакова изнасиловал влиятельный чиновник
К своим 28 годам эффектная блондинка прошла немало испытаний. Скандальный развод, в ходе которого Александр Кержаков пытался отнять у нее сына, обвинения в неадекватности и тяжелой зависимости, смерть отца. В тот непростой период вместо помощи на Милану Тюльпанову сыпались все новые и новые неприятности.
Чтобы доказать свою невиновность и получить право воспитывать рожденного от футболиста сына, она решила обратиться за помощью к влиятельным людям. Психолог, у которого она тогда проходила терапию, посоветовал ей определенного чиновника, который якобы мог помочь в непростом деле. Но встреча с ним закончилась для Тюльпановой настоящим кошмаром.
"Это не друг семьи, через знакомых меня с ним свели. Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация", - поделилась знаменитость.
По словам Миланы, чиновник, который занимал пост в правительстве, попросту изнасиловал ее. «Морально была не в том положении, чтобы сопротивляться», - призналась девушка. Ни одно из своих обещаний мужчина не исполнил, необходимых для суда документов оформить не помог.
Много лет Тюльпанова не решалась никому рассказать о случившемся. Имени насильника она не называет и по сей день, поскольку опасается за безопасность близких людей.
Напомним, что отвоевать сына у бывшего мужа Тюльпановой все же удалось. Суд признал обвинения в зависимости ложью, вернул мальчика матери и назначил алименты на его содержание. Построить счастливую семью бывшей модели пока не удалось. После развода с Кержаковым женщина некоторое время прожила с молодым хоккеистом Егором Замулой, потом искала любовь на телешоу «Холостяк», но жених отправил ее домой.