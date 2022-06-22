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Названы способы остановить выпадение волос

Limon.ee
Названы способы остановить выпадение волос
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Выпадение волос. Иллюстративное фото
Выпадение волос. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Российский трихолог и кандидат медицинских наук Юлия Романова назвала способы остановить выпадение волос, пишет Rambler.

По словам врача, наиболее распространенными причинами облысения являются генетика и возрастные изменения. Дефицит витаминов чаще всего играет второстепенную роль в появлении данной проблемы, считает эксперт. В то же время Романова предупредила россиян о необходимости включать в свой ежедневный рацион пищу, богатую необходимыми микроэлементами.

«Структурную основу волосяного стержня составляют кератины, а это белки. Из-за этого важно употреблять достаточное количество белковой пищи. Причем нужен белок из разных источников, чтобы получать все незаменимые аминокислоты»,

— рассказала доктор и пояснила, что строгие диеты с ограничением определенных продуктов также могут привести к замедлению роста волос.

Помимо этого, специалистка отметила, что уходовые средства необходимо выбирать, ориентируясь на состояние волос. Так, для обладателей коротких прядей подойдет шампунь, подобранный с учетом типа кожи головы. При этом тем, кто носит длинные волосы, Романова порекомендовала включить в уход продукты с кондиционирующим действием, например, бальзамы, маски и несмываемые средства. Вдобавок трихолог объяснила, что на рост волос могут повлиять и домашние средства, такие как никотиновая кислота, а также специальные лосьоны и пенки, назначенные врачом.

В заключение Романова предостерегла читателей от приема витаминно-минеральных комплексов без посещения врача.

«Еще важно помнить, что на выпадение волос влияет не только недостаток отдельных нутриентов, но и их избыток. Микроэлементы и витамины в больших количествах могут нарушить усвоение других нутриентов, оказывать токсическое влияние на волосы, замедлять их рост»,

— уточнила собеседница издания.

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