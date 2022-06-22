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ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ! ⟩ Коренной одессит с прекрасным чувством юмора выступит в Таллинне и Нарве

Limon.ee
Коренной одессит с прекрасным чувством юмора выступит в Таллинне и Нарве
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Дмитрий Романов
Дмитрий Романов Фото: Vadislav Medvedev

22 августа этого года в Культурном доме «Ругодив» и 23 августа в Центре Русской Культуры состоятся сольные концерты стендапера Дмитрия Романова с новой программой SELFMADE. Коренной одессит хорошо разбирается в юморе, ведь свой путь артист начал еще в студенческие годы, когда играл в КВН. Теперь он обладатель аншлагов и миллионных просмотров в сети интернет. Для этого комик прошел путь длиной в 15 лет и не останавливается ни на минуту

Главная тема шуток Дмитрия — это окружающая нас жизнь. Не все в ней бывает гладко, но Романов всегда выбирает светлую сторону юмора и избегает грубых слов и брутальности. Ведь их и так много. Комик же видит свою задачу в том, чтобы благодаря смеху делать людей счастливыми.

Один из любимых приемов артиста - самоирония. Дмитрий не пренебрегает смехом над самим собой и делает это открыто и искренне. Именно поэтому количество его поклонников неуклонно растет. Вас ждут невероятные эмоции, мягкий юмор и хорошее настроение. Жизнь веселая, стоит только посмотреть на все события под определенным углом. Начало мероприятия в 19:00. Двери открываются в 18:00.

22 августа этого года в Культурном доме «Ругодив» и 23 августа в Центре Русской Культуры состоятся сольные концерты стендапера Дмитрия Романова с новой программой SELFMADE.
22 августа этого года в Культурном доме «Ругодив» и 23 августа в Центре Русской Культуры состоятся сольные концерты стендапера Дмитрия Романова с новой программой SELFMADE. Фото: Промо

Билеты на концерт в Таллинне можно приобрести здесь, а в Нарве здесь. Часть собранных с концерта средств будет отправлено на благотворительность для Украины.

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