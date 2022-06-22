Публика узнала, как Богомолов называет дома Собчак

Среди гостей, конечно, была и супруга режиссера - Ксения Собчак. Когда журналисты позвали пару для фотографий, Ксения была занята общением со своими знакомыми, а Константину Богомолову пришлось несколько раз окликнуть супругу, таким образом, рассекретив имя, которым называет возлюбленную дома: