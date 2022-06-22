Какие смертельные заболевания переносят комары

Людям свойственно недооценивать опасность насекомых: мух, тараканов, оводов, пчел, ос и комаров. Сосудистый хирург и флеболог Дмитрий Некрасов рассказал 5-tv.ru, источником каких заболеваний бывают насекомые.

Пожалуй, самые надоедливые спутники лета — это комары. По словам эксперта, наибольшую опасность представляют те из них, которые распространены в некоторых жарких странах. Они могут переносить даже смертельные заболевания: лихорадка Зика, Эбола, Денге. Заразиться вероятнее всего в далекой от городов местности, в джунглях. Главное — использовать репелленты и правильно одеться.

Также переносчиками серьезных болезней выступают другие соседи из числа паукообразных — клещи.

«Не зря пугают, что они могут переносить энцефалит — страшное заболевание, повреждающее оболочку головного мозга и сам головной мозг. Но кроме энцефалита клещи переносят и болезнь Лайма. Это тоже очень нехорошее заболевание. Если вовремя не начать его лечить, то это приведет к очень плачевным последствиям», — предупреждает специалист.

Летом часто, особенно в деревнях, в наши дома попадают мухи. На своих лапках они переносят очень много различных заболеваний, например, кишечной группы. Также мухи могут распространять плесень, поэтому продукты следует всегда закрывать, обезопасить дом при помощи москитных сеток на окнах и не допускать их огромного скопления, рассказывает эксперт Некрасов.