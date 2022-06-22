Человек и в городе, и на природе может столкнуться с различными насекомыми, которые нередко служат источником опасных болезней.
Какие смертельные заболевания переносят комары
Людям свойственно недооценивать опасность насекомых: мух, тараканов, оводов, пчел, ос и комаров. Сосудистый хирург и флеболог Дмитрий Некрасов рассказал 5-tv.ru, источником каких заболеваний бывают насекомые.
Пожалуй, самые надоедливые спутники лета — это комары. По словам эксперта, наибольшую опасность представляют те из них, которые распространены в некоторых жарких странах. Они могут переносить даже смертельные заболевания: лихорадка Зика, Эбола, Денге. Заразиться вероятнее всего в далекой от городов местности, в джунглях. Главное — использовать репелленты и правильно одеться.
Также переносчиками серьезных болезней выступают другие соседи из числа паукообразных — клещи.
«Не зря пугают, что они могут переносить энцефалит — страшное заболевание, повреждающее оболочку головного мозга и сам головной мозг. Но кроме энцефалита клещи переносят и болезнь Лайма. Это тоже очень нехорошее заболевание. Если вовремя не начать его лечить, то это приведет к очень плачевным последствиям», — предупреждает специалист.
Летом часто, особенно в деревнях, в наши дома попадают мухи. На своих лапках они переносят очень много различных заболеваний, например, кишечной группы. Также мухи могут распространять плесень, поэтому продукты следует всегда закрывать, обезопасить дом при помощи москитных сеток на окнах и не допускать их огромного скопления, рассказывает эксперт Некрасов.
Во время прогулок по полям, в местах выпаса скота или возле водоемов часто можно встретить слепней. Эти насекомые, во-первых, очень больно кусаются, и их слюна содержит токсины. Во-вторых, они выступают переносчиками массы заболеваний, в том числе сибирской язвы и бруцеллеза.
Опасными и неприятными также считаются клопы.
«Домашние клопы сейчас встречаются очень редко, но тем не менее в определенных старых домах они еще могут появляться, кусать во сне, приносить неприятные заболевания, тот же бруцеллез», — рассказал эксперт.
Для человека, конечно, лучше, чтобы его вообще никто не кусал. Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности. Если идете в лес, то нужно одеться в закрытую одежду. Постарайтесь максимально защитить шею, запястья, лодыжки. Также стоит надеть высокие носки и удобная закрытая обувь, желательно сапоги. Специалист уточняет, что важно пользоваться репеллентами. Это не так уж опасно, а многие из них можно нанести на одежду. Тем самым удастся избежать повреждения кожи и защитить себя от укусов насекомых.