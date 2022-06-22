РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ Британка смотрит порно за 20 долларов в час и называет свою работу лучшей на свете

Задача девушки — смотреть порно и готовить статистические отчеты о тенденциях в индустрии. Ей платят 20 долларов (19 евро) в час, пишет New York Post. Первым заданием для 22-летней Ребекки стал анализ ста самых популярных роликов на Pornhub. Девушке нужно внести в таблицу хронометраж каждого видео, представленные в нем позы, количество оргазмов у актеров, язык их общения и другие данные.