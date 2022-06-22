В различных общественных группах муниципалитетов на Facebook ходят разговоры о шайках людей, выдающих себя за украинских военных беженцев. Полиция утверждает, что мужчины не сделали ничего плохого, но их мотивы все еще расследуются, сообщает Elu24.
Мужчины выдают себя за беженцев из Украины для поиска работы
Facebook-группа Märgatud Toilas ("Замечено в Тойла") предупреждает жителей о подозрительных личностях, выдающих себя за украинских военных беженцев, которые ищут работу. "У нас по Тойла бегает кучка воров, выдающих себя как соискателей работы из Украины. Пожилые люди должны быть особенно осторожны. Стоит убрать ценные вещи подальше. Следите за своими пожилыми родственниками и близкими", - говорится в посте.
Индрек Хиндреус, полицейский из отделения полиции Йыхвиского района, подтвердил Elu24, что полиция получила несколько подобных сообщений, и не только из Тойла.
"С наступлением лета полиция получала все больше сообщений о мужчинах, разъезжающих на машинах в Тойла, а также в других местах, от Пылвы до Пайде и от Кехтна до Кохтла-Ярве, утверждающих, что они военные беженцы из Украины, ищущие работу. Эти люди ходят от двери к двери, что кажется подозрительным местным жителям, защищающим свою собственность, а иногда и просто тревожным. Поэтому они неоднократно сообщали о подозрительных мужчинах в полицию, чтобы их проверили на всякий случай".
Элина, живущая в Тойла, - одна из людей, которых дважды посещала такая группа лиц. Первая встреча произошла днем 13 июня. "Мой муж подстригал газон в саду, когда увидел, что соседка разговаривает с незнакомым мужчиной", - вспоминает Элина. Мужчина, стоявший за забором, говорил по-русски и предлагал помочь женщине с ремонтом. "Когда мой муж спросил, кто вы, откуда, и попросил дать свой номер телефона, чтобы мы могли позвонить, если нам понадобится помощь, тот сказал, что он беженец из Украины. Он сказал, что у него нет ни денег, ни телефона. Однако, когда его попросили назвать свое имя и навыки, человек, который хотел получить эту работу, просто ушел", - недоумевает женщина.
"Мы решили проследить за тем, куда он пойдет... Однако, он сел в машину, припаркованную за кустами через несколько домов, и уехал", - вспоминает Элина.
Она встретилась с подозрительной компанией во второй раз в прошлое воскресенье. Около восьми часов вечера около дома Элины затаилась толпа из мужчин. "Двое незнакомых мужчин вошли в сад, обошли вокруг дома. Потом, когда они заглянули в окно, наши глаза встретились". После этого Элина выбежала из дома. "Они начали притворяться, как будто слегка выпили и просто потерялись. Но до этого они совершенно точно рыскали в саду, сарае и вокруг дома", - раздраженно описывает ситуацию жительница Тойла.
Хотя с подворья женщины ничего не пропало, в деревне ходят слухи, что мужчины выманивают деньги, особенно у пожилых людей. "Они предлагают помощь в ремонте и берут у пожилых людей деньги на материалы, а потом исчезают. Люди также теряли вещи в садах после их появления", - рассказала Элина.
Но не только жителей Тойлы беспокоит эта проблема, как подтвердили в полиции, другие муниципалитеты и деревни - Аэспа, Кийли, Саку, Кохила и Кийза - также испытывают проблемы.
"Просто околачиваются в садах"
Катрин, владеющая дачей в Аэспе, призналась Elu24, что и в сообществах Аэспе и Кийза полно таких сообщений. "Люди сошли с ума. Каждый день они стаями или поодиночке заходят в чей-нибудь двор или сад, чтобы пошпионить. Просто прячутся за забором", - говорит она. По словам женщины, группа около пяти человек путешествует либо на автобусе, либо на машине, которую они оставляют в конце улицы, или же загоняют прямо во двор.
Во двор дачи Катрин эти мужчины также захаживали. "Дважды они просили меня о подработке", - признается она, добавив, что они не уточняли, какую именно работу ищет группа. "Я спросила их, чем они занимаются и какую работу ищут, но они толком ничего не ответили".
По словам женщины, полицию вызывали несколько раз, но решения нет. "Полиция ничего не делает... Через полчаса они вернулись, и так каждый день".
Индрек Хиндреус, полицейский в Йыхвинском районном отделении, сказал, что полиция арестовала несколько таких групп мужчин для контроля. В основном, это те, кто передвигается на автомобилях с латвийскими или украинскими регистрационными номерами. "Они объяснили полиции, что находятся в Эстонии из-за войны и ищут работу. Они имеют украинские паспорта и, судя по всему, являются цыганами из Украины. Они также подали заявления на временную защиту в Департамент полиции и погранохраны, но являются ли они военными беженцами, имеющими законные основания для пребывания в стране, еще уточняется", - говорит Хиндреус.
"Полиция ничего не делает... Через полчаса они вернулись, и так каждый день".
Индрек Хиндреус, полицейский в Йыхвинском районном отделении полиции, сказал, что полиция арестовала несколько таких групп заикающихся мужчин для контроля. В основном это те, кто передвигается на автомобилях с латвийскими или украинскими регистрационными номерами.
"Они объяснили полиции, что находятся в Эстонии из-за войны и ищут работу. Они имеют украинские паспорта и, судя по всему, являются цыганами из Украины. Они также подали заявления на временную защиту в Департаменте полиции и погранохраны, но являются ли они военными беженцами, имеющими законные основания для пребывания в стране, еще расследуется", - сказал Хиндреус.
Однако полиция не получала никаких сообщений о краже. "Мы проверили не только людей, но и предметы в их автомобилях, чтобы лучше понять мотивы этих людей. Однако на данный момент у полиции нет никакой информации о том, что мужчины, которые ищут работу, что-то украли или сделали что-то еще плохое". Тем не менее, полиция просит сообщать о любых правонарушениях. "Если у кого-то есть жалобы на этих мужчин за какое-либо правонарушение, пожалуйста, обязательно сообщите об этом в полицию".
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что за последний месяц в полицию поступило несколько сообщений со всей Эстонии о военных беженцах, которые предлагают строительные работы, но на самом деле не имеют права работать в Эстонии.
"Хотим напомнить, что украинские военные беженцы имеют право работать в Эстонии, если они получили временную защиту, то есть вид на жительство сроком на один год. В этом случае они имеют те же права и обязанности на эстонском рынке труда, что и все остальные жители Эстонии. Или если работодатель зарегистрировал краткосрочную занятость работника в Департамент полиции и погранохраны. В этом случае беженцу не нужно обращаться за временной защитой. Работодатель может зарегистрировать краткосрочную занятость работника на сайте self-service.politsei.ee или в ближайшем офисе департамента", - напоминает Вирк.
"Работодатель также обязан внести запись в трудовую книжку о начале трудовой деятельности работника, т.е. о заключении трудового договора. Неофициальная занятость и работа по контракту являются незаконными и создают риски как для работодателя, так и для работника".