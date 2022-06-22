Мужчины выдают себя за беженцев из Украины для поиска работы

Facebook-группа Märgatud Toilas ("Замечено в Тойла") предупреждает жителей о подозрительных личностях, выдающих себя за украинских военных беженцев, которые ищут работу. "У нас по Тойла бегает кучка воров, выдающих себя как соискателей работы из Украины. Пожилые люди должны быть особенно осторожны. Стоит убрать ценные вещи подальше. Следите за своими пожилыми родственниками и близкими", - говорится в посте.

Индрек Хиндреус, полицейский из отделения полиции Йыхвиского района, подтвердил Elu24, что полиция получила несколько подобных сообщений, и не только из Тойла.

"С наступлением лета полиция получала все больше сообщений о мужчинах, разъезжающих на машинах в Тойла, а также в других местах, от Пылвы до Пайде и от Кехтна до Кохтла-Ярве, утверждающих, что они военные беженцы из Украины, ищущие работу. Эти люди ходят от двери к двери, что кажется подозрительным местным жителям, защищающим свою собственность, а иногда и просто тревожным. Поэтому они неоднократно сообщали о подозрительных мужчинах в полицию, чтобы их проверили на всякий случай".

Фото иллюстративное Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees