Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс.
Умер певец и шоумен Пьер Нарцисс, известный благодаря хиту нулевых «Шоколадный заяц»
Умер певец и шоумен Пьер Нарцисс, известный благодаря хиту нулевых «Шоколадный заяц»
Об этом 22 июня сообщила его жена Валерия Калачева в Instagram.
«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева.
Причину смерти супруга артиста не уточнила.
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