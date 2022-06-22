Умер певец и шоумен Пьер Нарцисс, известный благодаря хиту нулевых «Шоколадный заяц»

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева.