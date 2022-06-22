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Умер певец и шоумен Пьер Нарцисс, известный благодаря хиту нулевых «Шоколадный заяц»

Limon.ee
Умер певец и шоумен Пьер Нарцисс, известный благодаря хиту нулевых «Шоколадный заяц»
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Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс Фото: Filippov Alexei

Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс.

Об этом 22 июня сообщила его жена Валерия Калачева в Instagram.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева.

Причину смерти супруга артиста не уточнила.

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