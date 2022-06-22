Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России Компания-дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — больше не будет производить и продавать напитки в России. Об этом 16 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Продуктовая паника: в Москве звёзды скупают бутылки Coca-Cola
Продуктовая паника: в Москве звёзды скупают бутылки Coca-Cola
Ксения Бородина скупила огромное количество бутылок Coca-Cola, заметил тг-канал.
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях необычный снимок. На фотографии артистка показала свой склад с огромным количеством бутылок Coca-Cola, которые стоят на полу и друг на друге.
«Паника», - этим словом Бородина сопроводила публикацию.
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