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Продуктовая паника: в Москве звёзды скупают бутылки Coca-Cola

Limon.ee
Продуктовая паника: в Москве звёзды скупают бутылки Coca-Cola
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Ксения Бородина
Ксения Бородина Фото: Sergei Karpukhin

Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России Компания-дистрибутор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — больше не будет производить и продавать напитки в России. Об этом 16 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ксения Бородина скупила огромное количество бутылок Coca-Cola, заметил тг-канал.

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях необычный снимок. На фотографии артистка показала свой склад с огромным количеством бутылок Coca-Cola, которые стоят на полу и друг на друге.

«Паника», - этим словом Бородина сопроводила публикацию.

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