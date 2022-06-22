ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Тырва вновь открылся парк песчаных скульптур

В этом году в курортном городке открыли парк песчаных скульптур. На этот раз парк Свободы создали в поддержку Украине, которая обороняется от нападения России. Все статуи связаны с войной в Украине.

На праздничном мероприятии присутствовала главный редактор Elu24 Катрин Люст, и, по ее словам, в городе царила приятная идиллия, а на вечеринке по случаю открытия было много людей. С погодой тоже очень повезло - палило жаркое летнее солнце.