Уже несколько лет в Тырва делают скульптуры из песка, и вечер открытия парка скульптур стал традиционным мероприятием. В этом году скульптуры из песка были созданы в честь Украины, пишет Elu24.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Тырва вновь открылся парк песчаных скульптур
В Тырва вновь открылся парк песчаных скульптур
В этом году в курортном городке открыли парк песчаных скульптур. На этот раз парк Свободы создали в поддержку Украине, которая обороняется от нападения России. Все статуи связаны с войной в Украине.
На праздничном мероприятии присутствовала главный редактор Elu24 Катрин Люст, и, по ее словам, в городе царила приятная идиллия, а на вечеринке по случаю открытия было много людей. С погодой тоже очень повезло - палило жаркое летнее солнце.
Остается только надеяться, что какое-то время будет солнечная погода, потому что статуи выглядят настолько хрупкими, что их смоет первый же дождь.
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