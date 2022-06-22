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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Тырва вновь открылся парк песчаных скульптур

Хевели Веэрсалу Limon.ee
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В Тырва вновь открылся парк песчаных скульптур
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Уже несколько лет в Тырва делают скульптуры из песка, и вечер открытия парка скульптур стал традиционным мероприятием. В этом году скульптуры из песка были созданы в честь Украины, пишет Elu24.

В этом году в курортном городке открыли парк песчаных скульптур. На этот раз парк Свободы создали в поддержку Украине, которая обороняется от нападения России. Все статуи связаны с войной в Украине.

На праздничном мероприятии присутствовала главный редактор Elu24 Катрин Люст, и, по ее словам, в городе царила приятная идиллия, а на вечеринке по случаю открытия было много людей. С погодой тоже очень повезло - палило жаркое летнее солнце.

Остается только надеяться, что какое-то время будет солнечная погода, потому что статуи выглядят настолько хрупкими, что их смоет первый же дождь.

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