С 22 июня по 1 июля в Сеуле (Южная Корея) пройдет конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Конкурс, который должен был пройти в ноябре прошлого года, из-за пандемии состоится только этим летом. Эстонию на нем представит жительница Таллинна Анна Микконен из модельного агентства Angel Models Agency.
«Мне очень стыдно, позорище»: эстонскую представительницу конкурса "Мисс Вселенная" не пустили на борт самолета
Стало известно, что Анну Микконен не пустили на борт самолета из-за какой-то нестыковки в уже оформленном разрешении на въезд в Южную Корею. Анна была вынуждена сдать билеты на самолет и оперативно оформлять новое разрешение на въезд, а также искать новые билеты.
Новый вылет в сторону Сеула состоялся в 5 утра.
Мы обратились к Анне за комментарием, а также узнали некоторые интересные детали об участии в конкурсе.
"Ой, мне очень стыдно, я до сих пор прибываю в шоке. У меня были подготовлены все билеты, документы, разрешение на въезд я оформляла достаточно давно и даже не подумала проверить его действие, ведь сама процедура настолько формальна. Самое обидное, что сразу после того, как я сдала билеты и вышла из аэропорта - мне пришел акцепт по визе. То есть, теоретически, на момент моего прилета в Корею с документами у меня было бы все порядке."
Анна, сколько стоило участие в конкурсе?
– К сожалению, я не могу сказать, договор запрещает разглашать цифры, но стоимость участия больше среднемесячной зарплаты в Эстонии.
Что входит в эту сумму?
– Проживание в отеле, логистика по городу, питание, гримеры на финальном этапе.
Что везет с собой участница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"?
– Из-за того, что рейс поменян, теперь багаж должен весить не 30 килограмм, как я рассчитывала, а 23 килограмма, поэтому сейчас буду оперативно освобождать чемодан и думать, чем можно пожертвовать.
Обязательно с собой:
- Фен Dyson
- Косметичка (от шампуня и бальзама до теней и патчей)
- Утюг
- Туфли
- Сумки
- Подарки участницам
- Вещи! Больше 15 комплектов. Минимум 2-3 наряды на каждый день конкурса (он проходит неделю)
Отдельная головная боль сейчас будет с подарками/сувенирами. На месте будет больше 100 участниц и каждой хочется сделать презента. Я собиралась везти с собой магнитики, эстонские конфеты и еще по мелочи, хотела на месте красиво разложить в индивидуальные пакетики. Сейчас поеду в магазин и буду думать чем легким это все заменить, так как магниты очень тяжелые.
Сколько вы уже потратили на подготовку и участие в конкурсе? Какие существуют расходы и кто их покрывает?
– Всё это очень дорого стоит. Обычно часть расходов покрывают спонсоры, часть государство. В этот раз я сама оплачиваю полностью все мероприятие от и до. Государство сейчас не горит желанием поддерживать подобные вещи, а спонсорам после коронавируса самим очень тяжело. Все сама.
Из того что сразу приходит на ум – это заказ дизайнерских платьев. Потратила на образы очень прилично.
Вечернее платье мне готовил Денис Мистюрин, также будут наряды от Елены Хейнсаар и других эстонских дизайнеров.
Чем будете поражать жюри? Какой творческий номер подготовили?
Слава богу его не будет! Я готовила песню, но мои вокальные данные не самые лучшие, начала заниматься вокалом и разучивать песню за месяца 2-3 до конкурса. Очень переживала, а выяснилось, что творческого конкурса не будет. Так хорошо стало. Слава богу, что этой части в этот раз не будет.
Удалось подобрать новый рейс?
– Да, искали всей семьей. Полечу с двумя пересадками: через Ригу и Варшаву. Новые билеты стоили 3000 евро туда-обратно. Жуть! Деньги за неиспользованные обещали вернуть.