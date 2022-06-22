«Мне очень стыдно, позорище»: эстонскую представительницу конкурса "Мисс Вселенная" не пустили на борт самолета

"Ой, мне очень стыдно, я до сих пор прибываю в шоке. У меня были подготовлены все билеты, документы, разрешение на въезд я оформляла достаточно давно и даже не подумала проверить его действие, ведь сама процедура настолько формальна. Самое обидное, что сразу после того, как я сдала билеты и вышла из аэропорта - мне пришел акцепт по визе. То есть, теоретически, на момент моего прилета в Корею с документами у меня было бы все порядке."