НЕДООЦЕНЕННАЯ СТРАНА ⟩ Euronews об Эстонии: жители используют в качестве транспорта лодки и каноэ

Хотя Эстония может показаться похожей на любую северную европейскую страну с ее пышными зелеными холмами и связями с крестовыми походами викингов, есть некоторые факты об Эстонии, которые могут застать вас врасплох.

Например, знаете ли вы, что в Эстонии есть пятое время года? Почему оно существует и как вообще выглядит?

И, что еще важнее, как получилось, что в Эстонии находится одно из самых наклоненных зданий в мире, соперничающий даже с Пизанской башней?

Чтобы узнать больше о том, почему Эстония должна быть списке будущих зарубежных поездок, вот несколько самых странных и удивительных фактов об этой любимой европейской загадке.

Сельская Эстония. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эстония - одно из самых развитых в цифровом отношении обществ в мире.

Эстония является страной, где на одного человека приходится больше стартапов, чем в американской Кремниевой долине, и где создаются такие интернет-мегакомпании, как Skype, поэтому неудивительно, что журнал Wired назвал Эстонию самым развитым цифровым государством в мире.

Эстония также получила высокую оценку за одно из лучших в мире интернет-соединений, что делает ее идеальным местом для удаленных работников.

Итак, если вы хотите уехать на некоторое время, но при этом оставаться на связи, Эстония - это место для вас.

В Эстонии более 2 000 островов, которые можно посетить