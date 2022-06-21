«Эстония только что отменила все ковид-ограничения на поездки, но как много вы знаете об этой маленькой балтийской стране?» - пишет Euronews.
НЕДООЦЕНЕННАЯ СТРАНА ⟩ Euronews об Эстонии: жители используют в качестве транспорта лодки и каноэ
Хотя Эстония может показаться похожей на любую северную европейскую страну с ее пышными зелеными холмами и связями с крестовыми походами викингов, есть некоторые факты об Эстонии, которые могут застать вас врасплох.
Например, знаете ли вы, что в Эстонии есть пятое время года? Почему оно существует и как вообще выглядит?
И, что еще важнее, как получилось, что в Эстонии находится одно из самых наклоненных зданий в мире, соперничающий даже с Пизанской башней?
Чтобы узнать больше о том, почему Эстония должна быть списке будущих зарубежных поездок, вот несколько самых странных и удивительных фактов об этой любимой европейской загадке.
Эстония - одно из самых развитых в цифровом отношении обществ в мире.
Эстония является страной, где на одного человека приходится больше стартапов, чем в американской Кремниевой долине, и где создаются такие интернет-мегакомпании, как Skype, поэтому неудивительно, что журнал Wired назвал Эстонию самым развитым цифровым государством в мире.
Эстония также получила высокую оценку за одно из лучших в мире интернет-соединений, что делает ее идеальным местом для удаленных работников.
Итак, если вы хотите уехать на некоторое время, но при этом оставаться на связи, Эстония - это место для вас.
В Эстонии более 2 000 островов, которые можно посетить
Эстония, имеющая выход к Балтийскому морю, является домом для огромного количества островов, каждый из которых обладает своим собственным шармом и особенностями.
Одним из самых интригующих островных поселений является Кихну, расположенный всего в нескольких минутах езды на пароме от Пярну. Здесь живут моряки и рыбаки, и жители посвящают свою жизнь морю. Мужчины проводят большую часть времени в море, поэтому на острове правят женщины, что напоминает матриархат.
Понаблюдайте за медведями в Эстонии
Для большинства из нас мысль о том, чтобы оказаться рядом с дикими медведями, является пугающей (хотя и довольно захватывающей).
Для жителей Эстонии, где наблюдается самая высокая популяция этого вида животных во всей Европе.
Собирательство - важная часть невероятной эстонской культуры питания.
В Эстонии, где богатая дикая природа находится у самых дверей, собирательство - обычное явление в эстонской кухне, причем эта практика встречается как в элитных ресторанах, так и на обычной домашней кухне.
Для тех, кто увлекается кулинарией, существует множество туристических туров, которые проводят опытные ценители кулинарного искусства. Они поделятся своей местной мудростью о том, где найти лучшие деликатесы, что собирать и как хранить продукты зимой.
Таинственное пятое время года
Между зимой и весной в Эстонии наступает влажный сезон, подобного которому в мире нет.
При значительном подъеме уровня воды по мере таяния зимнего снега сезон характеризуется массовыми наводнениями, и жители используют в качестве транспорта лодки и каноэ. Посетители могут наблюдать это явление в Национальном парке Соомаа.
Особенно примечательным даже в этот странный дополнительный сезон можно увидеть у Ведьминого колодца Тухала в экологическом заповеднике Набала-Тухала.
Каждый год колодец глубиной 2,4 метра переполняется, создавая колоссальный поток в 100 литров в секунду, что завораживает жителей.
Тарту, город, где находится самое наклонное здание в Европе
Подобно наклонившейся Пизанской башне, Художественный музей Тарту, расположенный в метко названном Наклонном доме, пострадал из-за плохого фундамента.
Построенное в 1793 году и изначально принадлежавшее знатной семье, здание постепенно начало проседать. К счастью, после масштабной реставрации здание перестало падать и стало домом для впечатляющей художественной коллекции Тарту.