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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ На Лийвалайа со скоростью 40 км/ч: таллиннцы высказались о новом скоростном режиме в центре города

Марк Ефимов
, Репортер
На Лийвалайа со скоростью 40 км/ч: таллиннцы высказались о новом скоростном режиме в центре города
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В Таллинне существует тенденция на замедление автотранспорта. И вновь заговорили о новых скоросных ограничениях: таллиннских водителей обяжут ездить по улицам Таллинна со скоростью 40-20 км/ч, пишет Rus.Postimees. Что думают об этом водители и поможет ли это снизить число аварий?

Как вы относитесь к снижению скорости в Кесклинне?

Дина: Я считаю, что это не правильно.

Эвелин: Я думаю, что могло бы быть и меньше, учитывая сколько ДТП происходит. Могло бы быть меньше.

Ээро: Хорошо, позитивно!

Татьяна и Маргарита: Если говорить о нас как о пешеходах, но в принципе, я думаю, что 50 - это нормально. И водители останавливаются на пешеходных переходах. Вполне вежливое и культурное поведение. Проблем нет!

Андрес: Я скажу вам, что в центре города средняя скорость примерно есть такая. Поэтому я не вижу большой проблемы. Даст ли это что-то безопасности дорожного движения? Это вопрос! Не вижу необходимости для этого ограничения. Нам в мой взгляд безопасность на дороге это не поднимет, поскольку скорость в центре города и так меньше.

Пертти: 20 – это то слишком мало, 40 – звучит лучше. Если водителей обязать ездить со скоростью 20 км/ч, да это будет слишком мало.

Эрки: Если кто-то считает это нужным, то пусть будет так, как наверху решат.

Сирье: Я бы сказала да окей, но в часы пик... Уже сейчас пробки, а что тогда будет. Это моё мнение.

К чему это приводит на дороге? Приведет ли это к позитивным изменениям?

Дина: Нет, это приведет к негативным, потому что мы привыкли ездить 50 км/ч. Очень трудно переключиться на другой режим.

Вы ездите за рулем? Повлияет ли на это изменение на вас?

Эвелин: Да, езжу! Не будет мешать. Я согласна ездить и с меньшей скоростью и запасаться дополнительным временем.

Сирье: Конечно повлияет! Рабочие поездки удлинятся по времени.

Смотрите наш эксклюзивный уличный опрос с улиц Кесклинна!

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