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ФОТО ⟩ В Камбодже выловлена самая большая из зарегистрированных пресноводная рыба

Limon.ee
В Камбодже выловлена самая большая из зарегистрированных пресноводная рыба
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Фото: AFP/SCANPIX

В реке Меконг в Камбодже поймана самая большая в мире из зарегистрированных пресноводная рыба, сообщает ABC News.

Длина пойманного 13 июня ската составила почти четыре метра, а весил он чуть меньше 300 килограммов, говорится в опубликованном 20 июня организацией Wonders of the Mekong сообщении.

В 2005 году в Таиланде был пойман огромный сом, весивший 293 килограмма, что было прошлым рекордом.

Фото: AFP/SCANPIX

Ската выловил местный рыбак на северо-востоке Камбоджи. Рыбак предупредил находящуюся неподалеку команду ученых. Ученые прибыли в течение нескольких часов после звонка и были удивлены увиденным.

Река Меконг протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. Она является домом для нескольких огромных видов пресноводной рыбы, однако ученые опасаются, что реализуемая в последние годы программа по строительству большой дамбы может значительно разрушить места нереста.

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