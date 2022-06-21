Смотрите, какие стильные и состоятельные пришли на открытие нового ресторана в Таллинне

Это четвертый ресторан знаменитого шеф-повара Владислава Дьячука, где итальняская кухня предстает перед гостями во всем своем великолепии и ею наслаждаются, как сладким поцелуем.

Как всегда в ресторанах Влада, и здесь главенствуют вкусы чистые, но в очень кулинарном формате. Продумана и гармонична каждая деталь: запахи, цвета и фактуры. Прелесть еды заключается в уважении к традициям и домашних вкусах. Шеф-повар BACIO Эдуард Киселев — молодой и талантливый, разделяющий принципы Дьячука и вместе с командой творит кулинарные шедевры.

Дизайнеры интерьера Кюлли Салум и Рийна Харик, вдохнувшие свежесть в помещения бывшего IO Lounge, добавили простоты, чем оживили это место. Свет, зелень и ткань в черно-белую полоску с позолоченными деталями и изысканными люстрами создают элегантность, снижая акцент помпезности.