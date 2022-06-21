Анна Нетребко лишилась элитной квартиры в Нью-Йорке

Нью-йоркской квартиры больше нет,

— написала Анна.

Апартаменты на Манхэттене, площадь которых составляла около 170 квадратных метров, певица приобрела в 2010 году вместе с бывшим супругом, уругвайским оперным певцом Эрвином Шроттом. Покупка обошлась паре почти в 3 миллиона долларов. В квартире были три спальни, две кухни и панорамные окна в гостиной с видом на Центральный парк и реку Гудзон.

Анна не уточнила, при каких обстоятельствах потеряла недвижимость, но поклонники певицы предполагают, что это может быть связано с антироссийскими санкциями или с финансовыми трудностями из-за потери контрактов.

Анна Нетребко Фото: Luca Bruno

После начала войны в Украине Анна оказалась в сложной ситуации. Сначала молчание артистки привело к тому, что ее уволили из Ла Скала, Баварской оперы и Метрополитен-оперы. Тогда Нетребко все же осудила «спецоперацию» и благодаря этому смогла вернуться в Ла Скала, однако директор нью-йоркской Метрополитен-оперы Питер Гельб заявил, что пока не готов снова с ней сотрудничать. При этом от выступлений дивы начали отказываться в России.