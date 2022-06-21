Телеведущая Ольга Бузова похвасталась в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что увидела живых китов и осуществила еще одну свою мечту, сообщает Gazeta.ru.
Бузова исполнила свою мечту в Африке
Бузова исполнила свою мечту в Африке
«Я счастлива, мне удалось увидеть сегодня китов. Еще одна мечта сбылась сегодня, и это невероятно. Навсегда запомню этот день»,
— написала Бузова.
Она отметила, что киты появились на Земле более 55 миллионов лет назад. При этом они являются самыми большими животными на планете, их длина достигает 27 метров. Бузова призналась, что плакала от счастья, когда увидела этих животных. Фанаты поддержали телеведущую и согласились с тем, что киты — удивительные млекопитающие.
«Киты — очень крутые и необычные животные»; «Это замечательная мечта, я тоже мечтаю увидеть китов вживую»; «Олечка, киты - это просто супер», — написали поклонники.
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