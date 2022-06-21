Бузова исполнила свою мечту в Африке

«Я счастлива, мне удалось увидеть сегодня китов. Еще одна мечта сбылась сегодня, и это невероятно. Навсегда запомню этот день»,

Она отметила, что киты появились на Земле более 55 миллионов лет назад. При этом они являются самыми большими животными на планете, их длина достигает 27 метров. Бузова призналась, что плакала от счастья, когда увидела этих животных. Фанаты поддержали телеведущую и согласились с тем, что киты — удивительные млекопитающие.