В среду, 22 июня 2022, будет 23-й лунный день. Он очень хорош для окончания любого дела, что принесет с собой славу, популярность и благополучие. Однако какие-либо новые дела начинать нельзя. Если вы заболеете в этот день, то недуг будет мучать долго. Что ждет каждый из знаков Зодиака - читайте на Limon.
Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - приз
Овен
День начнется хорошо. Вы в нескольких шагах от большой победы. Звезды советуют следить за своим острым, как бритва, языком. Ваши резкие высказывания могут ранить чьи-то чувства. Впоследствии это может плачевно отразиться на взаимоотношениях.
Телец
Если вам нужны союзники, то "вербуйте" их в первой половине дня - будет легче найти общий язык с людьми.
Во второй половине дня на смену деловой активности придет жажда удовольствий. Следите за тем, чтобы не потратить слишком много денег.
Близнецы
Этот день вполне подходит для того, чтобы рискнуть и начать решительно что-то менять в своей жизни. Это могут быть даже глобальные перемены. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне, советует гороскоп.
Рак
Раки незаметно приближаются к выбранной цели. Главное - не сходить с этого пути.
Есть смысл заняться самообразованием, пойти на курсы. Чем больше знаний в ближайшее время вы получите, тем больше новых дверей откроется перед вами и тем ярче будут перспективы.
Лев
Сегодня Львы могут совершить необдуманные и опрометчивые поступки, допустить серьезную ошибку.
День будет связан с поиском и обработкой информации. Отметайте все ненужное, беря во внимание лишь рациональные зерна.
Дева
В это день вы будет склонны к чересчур резким и безапелляционным суждениям. Это скажется и на решениях, которые вы примете, и на взаимоотношениях с окружающими.
Недоброжелатели будут вставлять вам палки в колеса и наносить удары по репутации.
Весы
Залог успеха - единомышленники. Вы их обнаружите даже среди тех людей, от которых этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Весы могут смело браться за любое, даже самое сложное дело.
Скорпион
Вы одержите победу, но методы ее достижения вызовут критику. Вы можете нажить себе врагов. Будьте начеку - недоброжелатели расставляют вам ловушки.
Стрелец
Стрельцы будут излучать успех. Ваше внутреннее состояние гармонии и уверенность в себе будут менять ситуацию в лучшую сторону.
Не стоит скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.
Козерог
У Козерогов - упадок сил. Жизнь будет казаться серой. Вы можете отказаться от заманчивого предложения только потому, что вам лень что-то делать.
Лучше всего заняться повседневными делами, но подойти к ним творчески.
Водолей
Вас будут наполнять противоречивые чувства, в которых сложно разобраться. Вы не можете определиться с тем, чего хотите. Поэтому хватаетесь за все и нигде не добиваетесь успеха.
Рыбы
Решения нужно принимать на лету. Иначе вы рискуете упустить хорошие возможности. Если Рыбы проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.