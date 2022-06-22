Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - приз

Овен

День начнется хорошо. Вы в нескольких шагах от большой победы. Звезды советуют следить за своим острым, как бритва, языком. Ваши резкие высказывания могут ранить чьи-то чувства. Впоследствии это может плачевно отразиться на взаимоотношениях.

Телец

Если вам нужны союзники, то "вербуйте" их в первой половине дня - будет легче найти общий язык с людьми.

Во второй половине дня на смену деловой активности придет жажда удовольствий. Следите за тем, чтобы не потратить слишком много денег.

Близнецы

Этот день вполне подходит для того, чтобы рискнуть и начать решительно что-то менять в своей жизни. Это могут быть даже глобальные перемены. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне, советует гороскоп.

Рак

Раки незаметно приближаются к выбранной цели. Главное - не сходить с этого пути.

Есть смысл заняться самообразованием, пойти на курсы. Чем больше знаний в ближайшее время вы получите, тем больше новых дверей откроется перед вами и тем ярче будут перспективы.

Лев

Сегодня Львы могут совершить необдуманные и опрометчивые поступки, допустить серьезную ошибку.

День будет связан с поиском и обработкой информации. Отметайте все ненужное, беря во внимание лишь рациональные зерна.

Дева