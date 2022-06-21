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Успейте купить к Ивановой ночи: Dior предлагает стать самыми стильными на природе всего за 7 900 евро

Limon.ee
Успейте купить к Ивановой ночи: Dior предлагает стать самыми стильными на природе всего за 7 900 евро
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Бутик Диор
Бутик Диор Фото: Shutterstock

Знаменитые дома моды не перестают удивлять и завоевывать внимание самого взыскательного и требовательного покупателя. Так и в этот раз модный дом Dior предложил любителям сада и огорода стильное решение. 

Смотрите, вашему вниманию представлен садовый набор, разработанный Кимом Джонсом. Специально разработанное складное сиденье из черной зернистой кожи теленка. Исключительный набор дополняют два инструмента: ручные грабли для сгребания и выравнивания почвы, а также лопатка, которая идеально подходит для вскапывания и пересадки растений. Ручки обеих инструментов также украшены телячьей кожей, а на концах ручек выгравирована подпись "DIOR".

Ода искусству садоводства.

Какой предпочтете цвет: черный или бежевый? 

Скриншот набора для садоводства с официального сайта Диор.
Скриншот набора для садоводства с официального сайта Диор. Фото: Dior
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