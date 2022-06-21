Успейте купить к Ивановой ночи: Dior предлагает стать самыми стильными на природе всего за 7 900 евро

Смотрите, вашему вниманию представлен садовый набор, разработанный Кимом Джонсом. Специально разработанное складное сиденье из черной зернистой кожи теленка. Исключительный набор дополняют два инструмента: ручные грабли для сгребания и выравнивания почвы, а также лопатка, которая идеально подходит для вскапывания и пересадки растений. Ручки обеих инструментов также украшены телячьей кожей, а на концах ручек выгравирована подпись "DIOR".