Сын Илона Маска решил поменять пол и отказаться от фамилии отца

По данным издания, 18-летний Ксавье Александр Маск подал запрос на изменение официальных данных — имени и пола — еще в апреле этого года.

Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанным с ним каким-либо образом, в любой форме,

— объяснил Ксавье свое решение. Он собирается взять имя Вивьен Дженна Уилсон.

Ксавье является сыном Илона Маска от бывшей жены Джастин Уилсон, с которой миллиардер развелся в 2008 году. Всего у пары пятеро общих детей.

Илон Маск и Граймс Фото: Angela Weiss

У миллиардера также есть двое детей от певицы Граймс: сын X Æ A-Xii и дочь Экса Дарк Сидерель. Граймс и Илон Маск расстались в сентябре прошлого года, однако сохранили теплые отношения и часто видятся.