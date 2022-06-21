Фрукты - это опасно? Диетолог рассказала, какой вред могут нанести организму арбузы и черешня

Первым в списке «тайных вредителей» эксперт назвала арбуз. Несмотря на небольшую калорийность, этот продукт содержит много глюкозы. Зачастую арбуз едят в больших количествах, и лишняя глюкоза моментально превращается в жир, пишет Пятый канал.

Следом за арбузом диетолог сообщила о вреде любимой многими черешни. Как оказалось, черешня также имеет высокий уровень содержания глюкозы.

Неожиданно, но можно поправиться и от «диетических» напитков, таких как смузи и свежевыжатые соки.

Среди овощей в список «убийц стройной фигуры» попали все ингредиенты, которые входят в состав винегрета: картофель, свекла, морковь.

«В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом», — объяснила Елена Соломатина.