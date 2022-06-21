Существует популярное убеждение, что летние фрукты и ягоды помогут быстро сбросить лишний вес. Однако диетолог Елена Соломатина объяснила, какие «лакомства» наоборот, лишь добавят пару ненужных килограммов.
Фрукты - это опасно? Диетолог рассказала, какой вред могут нанести организму арбузы и черешня
Первым в списке «тайных вредителей» эксперт назвала арбуз. Несмотря на небольшую калорийность, этот продукт содержит много глюкозы. Зачастую арбуз едят в больших количествах, и лишняя глюкоза моментально превращается в жир, пишет Пятый канал.
Следом за арбузом диетолог сообщила о вреде любимой многими черешни. Как оказалось, черешня также имеет высокий уровень содержания глюкозы.
Неожиданно, но можно поправиться и от «диетических» напитков, таких как смузи и свежевыжатые соки.
Среди овощей в список «убийц стройной фигуры» попали все ингредиенты, которые входят в состав винегрета: картофель, свекла, морковь.
«В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом», — объяснила Елена Соломатина.
Чтобы не поправиться и не исключать из своего рациона эти продукты, диетолог посоветовала употреблять их в небольшом, разумном количестве и больше заниматься спортом.