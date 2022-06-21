Звезда по имени Цой: легенде русского рока могло бы исполниться 60 лет

«Песни со смыслом. С классным содержанием и символизм, опять же. Ну и плюс он, конечно, попал вовремя в струю в некую. Вот это „Мы хотим перемен“», — отметил рок-музыкант Найк Борзов.

Попадание в исторический контекст тоже сыграло роль. Однако, Цой перемен требовал в первую очередь от самих себя.

«Я не пишу лозунгов. То есть, единственное, что мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств», — рассказал сам Цой в одном из интервью.

И, конечно, герой поколения сводил с ума девушек.

«Его восточные корни придавали какое-то дополнительное очарование Весь образ — настолько целостный, настолько мощный, и воздушный при этом», — поделилась солистка рок-группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.

Еще одной составляющей всенародной любви делится первый директор группы Кино. Говорит: его подопечный был не «рок-звездой», а профессионалом.

«Рок-звезда — это же очень часто, извиняюсь, немытая голова, грязные ботинки, вот, а там уважение к зрителю. Стадион это или там небольшой концертный зал. Никогда никуда не опаздывал, ни одной отмены концерта», — вспомнил директор группы «Кино» Юрий Белишкин.

И даже когда группа Кино обрела всесоюзную популярность, ее фронтмен оставался близким и понятным. И это находило отклик в творчестве, пишет Пятый канал.