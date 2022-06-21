Это смертельно? Как быстро образуются камни в почках от сидячего образа жизни

Образованию камней в организме может способствовать малоподвижный образ жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения и член Европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.

По его словам, если в организме находили камни, то человек ни в коем случае не должен забывать, где именно развился недуг, ведь процесс их образования очень различен в каждом органе.

«На самом деле камней большое количество, они разнообразны. Главные механизмы образования камней тоже абсолютно разные, в частности можно выделить такой механизм как стаз, то есть застой. Может быть застой желчи в желчном пузыре, когда человек питается не регулярно. <…> В этой ситуации возникает предпосылка для того, чтобы желчь застоялась, потому что она выделяется лишь в ответ на потребление пищи и в результате формируется со временем камень потому что желчь все сгущается и сгущается», — рассказал Жито.

Что касается камней в почках, то они формируются по схожей причине, что и в желчном пузыре. Только в этом случае развивается застой мочи, например, при сужении мочевого пузыря, мочеточника или же при засаливании мочи, особенно богатой определенными солями: фосфатами, уратами, оксалатами или другими. В результате перенасыщенности раствора и застоя образуются камни мочевыводящих путей.

«Безусловно заслуживает внимание еще и камни у поджелудочной железы. Если мы говорим про поджелудочную железу, то камни там в основном кальцинаты. Они откладываются в результате воспаления, например при панкриатитах. Камни могут образовываться и в селезенке. Кальцинаты как правило при воспалении после ударов, иногда камни могут формироваться при малоподвижном образе жизни», — объяснил эксперт.