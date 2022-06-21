Дина Гарипова родила первенца

«Муж знал, с кем связался, понимал, на что подписывается. Он переживает за меня, периодически пытается тормозить, когда я планирую принять участие в новом проекте. Он меня оберегает. Даже Александр Борисович Градский говорил, что муж уж очень за меня переживает. Супруг хочет, чтобы я не расстраивалась, потому что знает, что я тяжело реагирую на негатив в свою сторону. Я человек, копающийся в себе. Несмотря на то что у меня уже появился опыт закрываться от плохого. Нельзя всем нравиться, критические высказывания всегда будут, а супруг из-за этого переживает. В остальном, если он видит, что я вдохновлена и хочу в чем-то участвовать, всегда поддержит и просто скажет: «Я рядом!» — делилась ранее победительница «Голоса» на Первом канале.