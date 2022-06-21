Что ни в коем случае нельзя делать в день летнего солнцестояния и почему 21 июня надо загадать желание

Можно дарить подарки, устроить праздник себе и своим любимым, участвовать в благотворительных акциях. Благодарить всех и всё вокруг. Отношения, начавшиеся в этот день, возможно, останутся надолго,

- добавила Ольга Архангельская.

День летнего солнцестояния: что нужно делать

В день летнего солнцестояния единственная звезда Солнечной системы движется очень медленно, а значит, человек может контролировать внутреннюю силу. 21 июня свою мощь направьте на достижение успеха в духовной и материальной сферах жизни, рекомендовал шаман Качуров. "Мы празднуем этот день, чтобы подключиться к этому источнику силы и мощи, а также чтобы принести благодарность Солнцу за всё, что мы получаем от него".

Молитвы, медитации, визуализация, составление карты или списка желаний отлично подойдут. Негатив же может вернуться с десятикратной силой, будьте аккуратнее. Особенно чувствительные люди могут видеть вещие сны, получать ответы на свои вопросы во сне,

- отметила Ольга Архангельская.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться. В астрологии Солнце в натальной карте означает Я (самоидентификация, неизменная суть, цельность, любовь и творчество). Проявления эгоизма могут зашкаливать, стоит контролировать такие порывы,

- добавила астролог.

День летнего солнцестояния: ритуалы