Иванов день – это не только мясо. В самую длинную ночь лета приготовьте на гриле сыр

Сыр для гриля готовят на раскаленной решетке. Решетку гриля даже не нужно смазывать мясом, ведь сыр довольно жирный сам по себе, а в процессе приготовления желательно избегать вспышек пламени. Не нарезайте сыр, а поджарьте на гриле цельным куском. Положите его на решетку, подождите 30 секунд и переверните на другую сторону. Следите за тем, чтобы сыр не подгорел до черноты, а был красивого золотисто-коричневого цвета. При необходимости переверните его еще два раза.

Еще один вариант – нарезать сыр на небольшие кубики и поджарить до золотисто-коричневой корочки на сковороде без масла. Такие хрустящие кубики можно будет использовать в салате вместо крутонов.

Сыр для гриля отлично сочетается с овощными салатами. Например, приготовьте его из нарезанных огурцов, помидоров, тонких колечек лука и салата фриллис, а заправку сделайте, смешав оливковое масло, сок лимона, моль и перец. Сыр для гриля также станет прекрасной закуской, если подать его с приготовленными на гриле цуккини, баклажаном и сладким перцем. Отличная заправка, опять же, получится из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца, только на этот раз добавьте также немного крема из бальзамического уксуса.