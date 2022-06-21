Эстонская телеведущая, путешественница и светская львица Керту Юккум окончила Тартуский университет со степенью магистра журналистики и коммуникации.
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ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая, окончившая университет: думаю, освою несколько профессий для разнообразия
Известная эстонская телеведущая, окончившая университет: думаю, освою несколько профессий для разнообразия
«Магистратура - сделано!» восхищается Керту Юккум в Instagram, делясь красивыми фотографиями с выпускного. «Мне потребовалось много времени, чтобы получить степень магистра, и в этот раз я хотела узнать, каково это стоять перед университетом, признанным одним из лучших в мире, с дипломом. Это чертовски приятное чувство!»
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