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ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая, окончившая университет: думаю, освою несколько профессий для разнообразия

Limon.ee
Известная эстонская телеведущая, окончившая университет: думаю, освою несколько профессий для разнообразия
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Керту Юккум
Керту Юккум Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская телеведущая, путешественница и светская львица Керту Юккум окончила Тартуский университет со степенью магистра журналистики и коммуникации.

«Магистратура - сделано!» восхищается Керту Юккум в Instagram, делясь красивыми фотографиями с выпускного. «Мне потребовалось много времени, чтобы получить степень магистра, и в этот раз я хотела узнать, каково это стоять перед университетом, признанным одним из лучших в мире, с дипломом. Это чертовски приятное чувство!»

Elu24 спросили у Керту, что оказалось самым сложным в университетском путешествии: «Выполнять групповую работу с воображаемыми людьми на расстоянии и часами слушать лекции в Интернете».

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