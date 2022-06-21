ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая, окончившая университет: думаю, освою несколько профессий для разнообразия

«Магистратура - сделано!» восхищается Керту Юккум в Instagram, делясь красивыми фотографиями с выпускного. «Мне потребовалось много времени, чтобы получить степень магистра, и в этот раз я хотела узнать, каково это стоять перед университетом, признанным одним из лучших в мире, с дипломом. Это чертовски приятное чувство!»