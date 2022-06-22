Быть в отношениях с манипулятором, значит терять уверенность в себе и приобретать психические травмы, уверяет Womanhit
Услышали это – бегите! 5 фраз, которыми пользуются манипуляторы
Если в отношениях или общении с каким-то человеком вы часто испытываете чувство вины, обиды или стыда, скорее всего, вами умело манипулируют. Распознать того, кто возомнил себя кукловодом, можно всего по нескольким фразам, а затем остается наблюдать, как попытки манипулировать оборачиваются полным провалом.
Ты делаешь из мухи слона
В абъюзивных отношениях один из партнеров часто пытается обесценить чувства и эмоции другого, заставить его сомневаться в нормальности своей реакции и лишить уверенности в себе. Конечно, иногда наши старые травмы могут послужить триггером для чрезмерной реакции.
Но манипуляторы осознано вызывают легкую паранойю, чтобы выбить почву из-под ног своей жертвы. Поэтому такие фразы ими особенно любимы. Если вы часто слышите: «Ты преувеличиваешь!» или «Ты раздуваешь из мухи слона!», знайте, с вами рядом аьбюзер. Не забывайте, что любая ваша реакция нормальна.
Ты меня не любишь!
У этой фразы множество синонимов: «Ты обо мне не заботишься!», «Ты меня не ценишь!». Все они направлены на то, чтобы вызвать чувство вины и заставить доказывать любовь. Помните, что нарцисс всегда считает себя совершенно особенным и уверен — к нему должны относиться, как к настоящей драгоценности.
Им всегда мало признания, уважения, нежности. Чем больше вы стараетесь, тем быстрее растут потребности абъюзера.
Ты во всем виновата!
Манипуляторы не готовы к ответственности, им тяжело даже думать о том, что они могут быть не правы. Переложить вину на близкого — самый доступный им способ, поэтому в отношениях с абьюзером будьте готовы, к тому, что вы всегда оказываетесь «крайней».
Часто подобная фраза сопровождается презрением, а ваша попытка оправдаться может вызвать бурное негодование. Это защитная реакция на критику, которую они на самом деле ожидают получить за свой промах или неудачу. Манипуляторы способны сделать человека беззащитным и неуверенным, убегая от собственного стыда за свои неудачи.
Меня никто не понимает
Человек вполне имеет право на то, чтобы чувствовать себя не услышанным. Но нарцисс просто не готов к тому, что у кого-то может быть мнение, отличное от его, ведь он точно знает лучше все обо всем и несет свет истины.
Обычно эта фраза сопровождается гневом, ведь именно так работают защитные механизмы нарцисса: он жалеет себя и считает, что близкие просто не хотят быть понимающими и учиться слушать.
Я не люблю драмы!
Еще как любят. Это настоящая пища для нарциссов и манипуляторов. Отличие абьюзера от остальных людей в том, что они создают драмы: заставляют проявлять яркие эмоции, а сами наблюдают за этим, словно зрители в театре.