Услышали это – бегите! 5 фраз, которыми пользуются манипуляторы

Если в отношениях или общении с каким-то человеком вы часто испытываете чувство вины, обиды или стыда, скорее всего, вами умело манипулируют. Распознать того, кто возомнил себя кукловодом, можно всего по нескольким фразам, а затем остается наблюдать, как попытки манипулировать оборачиваются полным провалом.

Ты делаешь из мухи слона

В абъюзивных отношениях один из партнеров часто пытается обесценить чувства и эмоции другого, заставить его сомневаться в нормальности своей реакции и лишить уверенности в себе. Конечно, иногда наши старые травмы могут послужить триггером для чрезмерной реакции.

Но манипуляторы осознано вызывают легкую паранойю, чтобы выбить почву из-под ног своей жертвы. Поэтому такие фразы ими особенно любимы. Если вы часто слышите: «Ты преувеличиваешь!» или «Ты раздуваешь из мухи слона!», знайте, с вами рядом аьбюзер. Не забывайте, что любая ваша реакция нормальна.

Ты меня не любишь!

У этой фразы множество синонимов: «Ты обо мне не заботишься!», «Ты меня не ценишь!». Все они направлены на то, чтобы вызвать чувство вины и заставить доказывать любовь. Помните, что нарцисс всегда считает себя совершенно особенным и уверен — к нему должны относиться, как к настоящей драгоценности.

Им всегда мало признания, уважения, нежности. Чем больше вы стараетесь, тем быстрее растут потребности абъюзера.

Ты во всем виновата!