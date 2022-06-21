Все билеты на моноспектакль Чулпан Хаматовой вплоть до октября распроданы. Сколько же зарабатывает Хаматова, работая в «Новом Рижском театре»? Рассказал портал «7 дней»
Разница шокирует: стало известно, сколько Хаматова зарабатывает в Риге
Чулпан Хаматова вместе со своими детьми обосновалась в Латвии. Там у нее есть дом. Однако в интервью она призналась, что у нее не так много денег, поэтому долго жить без работы она не сможет. Но уже через пару дней после выхода интервью Чулпан предложили стать частью труппы «Нового Рижского театра».
Сейчас Хаматова включена в штат. Это значит, что ей не платят за каждый спектакль отдельно. В контракте четко прописана сумма ежемесячного гонорара актрисы — 800 евро. К этой сумме добавляются небольшие выплаты за участие в спектаклях. Ни опыт, ни популярность никак не влияют на заработок Хаматовой. В среднем актриса зарабатывает 1200 евро в месяц. Это — без вычета налогов.
В «Современнике» у нее была максимальная ставка, к которой прибавлялись всевозможные доплаты и 20-процентная надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам, «Современник» платил ежемесячно Чулпан Хаматовой 210-230 тысяч рублей(примерно 3 800 €). А ведь кроме «Современника», Хаматову часто приглашали и в Театр Наций, и на всевозможные мероприятия, а главные заработки приходились на киносъемки.