ВИДЕО ⟩ Погром в магазине по случаю открытия эстонского модного бренда Racer Worldwide: "Это было очень страшно!"

- сказал Аллсалу.

11 июня в Таллиннском Доме искусств состоялся 12-часовой показ долгоиграющего спектакля "Играешь ли ты самого себя?". Elu24 связался с организатором постановки Сиймом Тынисте, который подтвердил, что видел, как в течение 12 часов собиралась большая толпа перед помещением. "На улице раздавали какие-то товары", - подтвердил Тынисте.

Для фаната Racer Worldwide это событие оказалось пугающим

Elu24 связался с девушкой, которая рассказала нам, что присутствовала на вечеринке по случаю открытия pop-up магазина Racer Worldwide на площади Вабадузе. По словам девушки, это событие стало страшным и травмирующим для нее и ее друзей. Молодая женщина, пожелавшая остаться анонимной, говорит об этом, потому что считает, что эта история заслуживает освещения.

Свидетельница рассказала, как веселое мероприятие для поклонников Racer закончилось ужасно. "Мы пришли туда примерно в половине пятого, потому что мы очень большие фанаты. Магазин открывался только в шесть часов, но мы хотели занять самое лучшее место", - сказала она.

"Начало было очень спокойным, и не было никаких признаков того, что что-то произойдет. Люди были нормальными. Затем, когда началась раздача подарков от бренда, мы начали немного отходить, потому что эту одежду бросали в толпу, а люди начали безумно драться за нее. Мы отошли".