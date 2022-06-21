Эстонский бренд молодежной одежды Racer Worldwide объявил о том, что 11 июня откроет свой первый магазин в галерее Таллиннского Дома искусств на площади Вабадузе. На открытии присутствовали все желающие получить в свои руки последнюю коллекцию. Однако, не все хотели платить за одежду, и ситуация на мероприятии вышла из-под контроля. На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, видно, как молодые люди крушат галерею и крадут одежду. Есть предположения, что это было сделано намеренно, но Elu24 связался со свидетельницей, которая рассказала, что на самом деле произошло на вечеринке по случаю запуска бренда, и как она была шокирована.
ВИДЕО ⟩ Погром в магазине по случаю открытия эстонского модного бренда Racer Worldwide: "Это было очень страшно!"
Racer Worldwide это эстонский модный бренд, основанный в 2017 году группой 16-летних подростков. За последние несколько лет бренд получил широкое признание, и сегодня, почти за пять лет, группа молодых людей создала модный бренд, который покоряет мир.
Продукция Racer является настолько ходовым товаром, что после выхода каждой новой коллекции интернет-магазин постоянно раскупается. Бренд особенно популярен среди молодежи Эстонии и известных эстонских артистов. Например, Villemdrillem и Clicherik & Mäx представляют бренд почти в каждом музыкальном клипе.
У Racer Worldwide более 156 000 подписчиков в Instagram. Недавно бренд объявил, что 11 июня откроет свой первый флагманский или pop-up магазин на площади Вабадузе в Таллинне. По их словам, следующие магазины также откроются в Финляндии, Берлине, Лондоне и Париже.
Вечеринка по случаю открытия обернулась погромом
На открытии присутствовала большая толпа молодых людей, которые отмечали событие, попивая алкогольные напитки. Многие хотели заполучить одежду этой марки, но среди них оказались и те, кто, как оказалось, не хотел платить за одежду. Вечеринка настолько вышла из-под контроля, что, по словам свидетелей, закончилась дракой, разбитым стеклом и травмами.
Через некоторое время после открытия магазина пользователь Instagram и почитатель бренда под ником Racercollector разместил в своем аккаунте видео, на котором молодые люди грабят только что открывшийся магазин. "Да что с вами такое?!" - подписал Racercollector свою публикацию.
На видео можно увидеть, как в галерее Таллиннского Дома искусств происходит суматоха. Стекло разбито, мебель разбросана по полу, люди кричат. Перед магазином стоит кучка подростков и дерутся за предмет одежды, дергая свитер со все стороны.
"Глупые дети дерутся за Racer", - пишет Racercollector в своей публикации, добавляя, что "эгоистичные ублюдки" портят впечатления всем.
Ситуация быстро ухудшилась. В конце видеоролика можно увидеть, как подростки в магазине начали снимать одежду с вешалок и складывать ее в свои сумки. К концу бунта магазин был переполнен людьми, все хотели заполучить что-нибудь из последней коллекции Racer. Молодые люди не сдерживались, толкали и пихали каждого, кто оказывался перед ними в поисках предмета одежды.
Помимо разгрома магазина, предположительно было похищено большое количество предметов коллекции Racer. "Моего друга толкнули. Моя девушка урвала свитер, а эстонские парни начали его вырывать. Они также украли ковер за 480 евро и несколько цепей, которые еще не были выпущены", - обратился подписчик к пользователю Racercollector в комментариях под публикацией.
"Некоторые люди просто не заслуживают Racer", - написал в заключение почитатель бренда.
juhul kui te vabakal Raceri poe avamisel ei käinud täna: pic.twitter.com/jftvkniFCA— 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐢𝐝 𝐎𝐦𝐚𝐯𝐚𝐡𝐞𝐥 (@poisidomavahel) June 11, 2022
К 13 июня магазин Racer Worldwide исчез из Таллиннского Дома искусств на площади Вабадузе. Окна целы, и на месте происшествия нет никаких признаков беспорядков.
Elu24 спросил у полиции, известно ли им об этом инциденте. Представитель PPA Кристьян Лукк дал следующий ответ: "В полицию ни разу не обращались по поводу случившегося на видео инцидента". В начале недели мы также связались с представителями бренда Racer Worldwide, у которых не было никаких претенций касательно случившегося. Мероприятие проходило на арендной площадке, которую вернули в должном виде владельцу. Арендатор помещения также не обращался в полицию".
Elu24 связался с руководителем проекта Таллиннского Дома искусств Сирли Оот, которая не пожелала комментировать событие. Однако нам все же удалось связаться с директором Таллиннского Дома искусств Паулем Агурайуя, который поделился известной ему информацией.
"Мы ничего не знаем о том, что именно там произошло, потому что это не мероприятие Таллиннского Дома искусств. Мы сдали свои помещения в аренду этой компании, и у нас нет к ним никаких претензий. Мы получили наши помещения обратно в абсолютно идеальном состоянии, как и до сдачи в аренду", - прокомментировал Агурайуя, для которого это было просто арендное мероприятие.
Elu24 связался с Вано Аллсалу, вице-президентом Союза художников Эстонии. По его словам, помещение галереи было предоставлено для краткосрочного проекта, рекламного мероприятия.
"Я не могу сказать вам, что на самом деле там произошло или не произошло. Некоторые из моих коллег, художников, думали, что это надуманный маркетинговый трюк, надуманный скандал, но, насколько я знаю, окна остались целы",
- сказал Аллсалу.
11 июня в Таллиннском Доме искусств состоялся 12-часовой показ долгоиграющего спектакля "Играешь ли ты самого себя?". Elu24 связался с организатором постановки Сиймом Тынисте, который подтвердил, что видел, как в течение 12 часов собиралась большая толпа перед помещением. "На улице раздавали какие-то товары", - подтвердил Тынисте.
Для фаната Racer Worldwide это событие оказалось пугающим
Elu24 связался с девушкой, которая рассказала нам, что присутствовала на вечеринке по случаю открытия pop-up магазина Racer Worldwide на площади Вабадузе. По словам девушки, это событие стало страшным и травмирующим для нее и ее друзей. Молодая женщина, пожелавшая остаться анонимной, говорит об этом, потому что считает, что эта история заслуживает освещения.
Свидетельница рассказала, как веселое мероприятие для поклонников Racer закончилось ужасно. "Мы пришли туда примерно в половине пятого, потому что мы очень большие фанаты. Магазин открывался только в шесть часов, но мы хотели занять самое лучшее место", - сказала она.
"Начало было очень спокойным, и не было никаких признаков того, что что-то произойдет. Люди были нормальными. Затем, когда началась раздача подарков от бренда, мы начали немного отходить, потому что эту одежду бросали в толпу, а люди начали безумно драться за нее. Мы отошли".
"Затем, когда двери открыли, толпа вбежала внутрь. И тогда мы увидели, что оттуда выходят люди с сумками, полными одежды. Мы решили зайти внутрь. К тому времени вся одежда исчезла", - сказала молодая женщина.
"Все зеркала были разбиты, мебель сломана и опрокинута, даже кассовый аппарат был сброшен. Я просто видела, как все хватали одежду и убегали", - рассказывает она, описывая сцену.
"Это было очень травматично"
Свидетельница и ее подруга также пострадали в потасовке. "Из-за того, что зеркальные осколки летали вокруг, я поцарапала руку, а моя подруга очень сильно порезала руку, все было в крови".
По словам девушки, травмы были не слишком серьезными, но все равно было неприятно. "Рука уже зажила, но осадок остался...". говорит она.
По словам свидетельницы, в ходе инцидента учредители и сотрудники Racer's наконец взяли ситуацию под контроль. "Эти владельцы пришли и просто начали выталкивать людей".
"Я просто пошла повеселиться. Зачем заставлять других идти на такие трудности, а потом просто все разрушать. Эта одежда не из дешевых, все стоит больше ста евро. Зачем им наносить такой ущерб?", - задается вопросом фанатка бренда.
Девушка подтверждает, что именно русскоязычные подростки 15-16 лет были главными нарушителями спокойствия.
"Все произошло на самом деле, и это было очень, очень страшно".
Девушка подтвердила Elu24, что ни разу не подумала, что это была инсценировка. "Нет, определенно нет. Персонал был очень расстроен", - говорит она.
"Это не было похоже на постановку. На самом деле это было очень, очень страшно. Я видела, как сотрудники сами входили и выталкивали людей. Все были в шоке. Люди просто дрались из-за одежды. Почему они хотят, чтобы что-то подобное произошло с людьми, которые на самом деле поддерживают их?" - размышляет она.
"Мой вечер был полностью испорчен из-за этого", - признается она.
Elu24 спросил девушку, соответствуют ли действительности фотографии, распространяемые в социальных сетях, на которых видны кровавые следы. "Да, все это было на самом деле", - подтверждает она, которая также пострадала во время этого события, порезав руку.
"Я абсолютно уверена, что это не было запланировано. Они рассказывали в своем Instagram о том, как много они над этим запуском работали. Зачем им все это делать только ради того, чтобы все разрушить и получить убыток?".
Она считает, что компания не стала бы подвергать своих фанатов такой опасности, и повторяет, что это был ужасный опыт для нее. Она признается, что очень ждала освещения произошедшего в СМИ. "Об этом нужно говорить, потому что это дико, что произошло!".
Elu24 также попытался связаться с креативным директором и генеральным директором Racer Worldwide Михаилом Жигадло и другими сотрудниками компании, но пока не получил от них ответа.
Был ли это маркетинговый трюк или нет, Elu24 неизвестно. Однако, к сожалению, мероприятие, организованное Racer Worldwide, привело к последствиям, которые травмировали как минимум одного почитателя бренда Racer Worldwide.