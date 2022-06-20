Брежнева сделала печальное заявление после новости о расставании с Меладзе: «Многое мы с ним не успели сделать»

Родившаяся в Украине Вера Брежнева с осуждением отнеслась к начавшейся 24 февраля войне с Украиной. В качестве личного протеста исполнительница хита «Любовь спасет мир» отказалась выступать в России. Сейчас Брежнева постоянно находится за границей. Звезду видят то в Италии, где у нее с Меладзе есть свой дом, то в Польше, где она работала волонтером и собирала гуманитарную помощь беженцам.

Между тем пока Вера кочует из одной страны в другую, ходят слухи, будто бы брак певицы трещит по швам. По неподтвержденной пока информации, певице очень не нравится затянувшееся молчание Константина Шотаевича по украинскому вопросу. Причем говорить на опасные темы Меладзе якобы не хочет только потому, что в России у него есть серьезный бизнес, который продюсер боится потерять.

Как бы то ни было, а Брежнева с мужем не говорят на щекотливую тему, будто бы не обращая внимания на пересуды в обществе. Куда больше Веру сейчас интересуют политические вопросы, а также ее близкие. Так, в День отца исполнительница почтила память собственного родителя, которого не стало в 2015 году. Трогательный и печальный пост Брежнева сопроводила фотографией мамы.

«Сегодня день отца. Наш папа покинул этот мир семь лет назад. И с тех пор на нас всех одна мама. В которой хватает любви, заботы, внимания на четверых детей и семь внуков. Мы все скучаем по папе. Еще многое мы с ним не успели сделать. Но он живет в нас, мы его продолжение. А значит — он с нами. Пусть ваши папы будут живы и здоровы»,

— поделилась Вера.