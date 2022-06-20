За сердце теледивы будут бороться мужчины в эстонской версии «Холостячки»

В этом сезоне "Армии любви" на смену телеведущей Бригитте Сюзанне Хунт придет Грете Пайя, которую назвали самой сексуальной женщиной года.

Эта новость стала неожиданностью для всех и вызвала вопросы о том, почему Хунт больше не ведет шоу. "Спасибо "Каналу 2" и производству за понимание и доверие ко мне. С вами всегда так приятно работать".

"Армия любви - это великолепное шоу, и мне очень жаль, что в этом году мне пришлось отказаться от этого проекта", - написала Хунт, добавив, что Пайя - отличная замена: "Профессиональная, сексуальная и умная женщина. Профессиональная, профессиональная и профессиональная женщина. Не забывайте - работайте усердно, и любовь последует за вами".

Теперь Хунт объявила в социальных сетях, что она стала одинокой и будет искать любовь в своем новом шоу "Одинокая красавица". И, вероятно, именно это стало причиной ухода ведущей из "Армии любви".