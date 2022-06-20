Тимати сменил имидж и вызвал споры в соцсетях

Перед своими подписчиками он предстал с вьющимися кудрями и пышной бородой.

На публику рэпер произвел неоднозначное впечатление. Одним понравился новый образ Тимати, другие же настояли на том, что он полностью скопировал имидж Егора Крида: «Копируешь Егора Крида?», «Теперь осталось начать роман с Валей Карнавал», «Прическа, как у Егора Крида».

Подписчики также отметили, что у Тимати заметно прибавилось татуировок.

На отдых Тимати отправился с подругой — моделью Валентиной Ивановой — на частном джете.

Модель регулярно публикует фотографии с отдыха, показывая, как проводит время с рэпером. Они уже побывали на нескольких вечеринках, загорали на пляже и устроили шоппинг.