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Тимати сменил имидж и вызвал споры в соцсетях

Limon.ee
Тимати сменил имидж и вызвал споры в соцсетях
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Тимати.
Тимати. Фото: Konstantin Sednev

Рэпер Тимати перед отпуском на Миконосе изменил прическу. Об этом он рассказал в личном блоге.

Перед своими подписчиками он предстал с вьющимися кудрями и пышной бородой.

На публику рэпер произвел неоднозначное впечатление. Одним понравился новый образ Тимати, другие же настояли на том, что он полностью скопировал имидж Егора Крида: «Копируешь Егора Крида?», «Теперь осталось начать роман с Валей Карнавал», «Прическа, как у Егора Крида».

Подписчики также отметили, что у Тимати заметно прибавилось татуировок.

На отдых Тимати отправился с подругой — моделью Валентиной Ивановой — на частном джете.

Модель регулярно публикует фотографии с отдыха, показывая, как проводит время с рэпером. Они уже побывали на нескольких вечеринках, загорали на пляже и устроили шоппинг.

Тимати нередко меняет имидж. Он уже пробовал короткие стрижки, сбривал бороду и наоборот отращивал длинный хвостик.

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